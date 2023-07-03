ФСБ теперь может отслеживать действия пользователей Telegram

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Звонки и местоположение пользователей Telegram научились отслеживать сотрудники ФСБ, сообщает газета The New York Times.
«Программное обеспечение не может перехватывать определенные сообщения, но может определить, использует ли кто-то несколько телефонов», — говорится в материале.
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Андрей Гаврилов