ФСБ возбудила уголовное дело в отношении политолога Бориса Кагарлицкого*

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По ее словам, в доме у социолога произведен обыск, при котором она лично присутствовала. Расследование уголовного дела в отношении Кагарлицкого* ведет ФСБ. Политолог является фигурантом в деле об оправдании терроризма, уточнила правозащитник.
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