ФСБ задержала руководителей частной клиники за выдачу фиктивных справок украинцам

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В рамках оперативных мероприятий, задержаны руководители и сотрудники медицинской организации, которые под предлогом прохождения обследований, направляли приглашения гражданам Украины, не страдающими какими-либо заболеваниями. Получив основания для въезда, более 150 украинцев прибыли в Россию и встали на миграционный учет. Нужды в прохождении обследований или иных медицинских услугах, у прибывших граждан не было.
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