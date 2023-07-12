ФСБ задержала в Комсомольске-на-Амуре пособников сирийских террористов

В среду утром, 12 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 2 балла. На дорогах зафиксировано больше 916 тысяч автомобилей, что почти на 30 тысяч больше, чем вчера.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Можайском и Щёлковском шоссе, а на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держать дистанцию.

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