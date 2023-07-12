ФСБ задержала в Комсомольске-на-Амуре пособников сирийских террористов

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Члены преступной группировки оказывали финансовую помощь запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. В местах пребывания террористов обнаружены и изъяты средства связи, экстремистский контент и переписки в социальных сетях с сирийскими боевиками.
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*запрещена Верховным судом РФ и признана террористической в России