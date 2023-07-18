ФСБ задержала в Угличе завербованную украинскими спецслужбами россиянку

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Сотрудники ФСБ при взаимодействии с МВД России задержали в Угличе гражданку РФ, собиравшую для Украины данные об объекте критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта.
Сотрудники силовых структур обнаружили переписку россиянки с украинскими кураторами о подготовке теракта на одной из ГЭС. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.
Совершить террористический акт планировалось с помощью беспилотников. Женщина, по заданию спецслужб Украины, осуществляла сбор и передачу информации кураторам. Она направляла сведения об объекте критической инфраструктуры Ярославской области, уточняет ведомство.
В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к теракту».
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Совершить террористический акт планировалось с помощью беспилотников. Женщина, по заданию спецслужб Украины, осуществляла сбор и передачу информации кураторам. Она направляла сведения об объекте критической инфраструктуры Ярославской области, уточняет ведомство.
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Анастасия Крестьянова