ФСБ задержала жителя ЛНР за шпионаж

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УФСБ России по Луганской Народной Республике пресекло противоправную деятельность жителя ЛНР, действовавшего в интересах ВСУ.
Гражданин Украины собирал и предоставлял данные неустановленному лицу. Сведения касались перемещения российской техники и подразделений. Мужчина также предоставлял данные о местонахождении сил Народной милиции. Спецслужба возбудила уголовное дело о шпионаже.
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