ФСО предупредила жителей Москвы о проведении ежегодных учений 1-3 ноября

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Федеральная служба охраны (ФСО) с 1 по 3 ноября будет проводить плановые ежегодные учения в Москве. Об этом говорится в информационном сообщении Отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
Отмечается, что учения пройдут вблизи Дома правительства, зданий администрации президента России, Совета Федерации и Госдумы. Они будут осуществляться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб.
В ходе учений планируется проработка практических вопросов служебной деятельности.
В ФСО предупредили, что в во время учений предполагается использование бронированной техники подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Уточняется, что не предполагается введение каких-либо ограничений для перемещения жителей города.
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В ходе учений планируется проработка практических вопросов служебной деятельности.
Уточняется, что не предполагается введение каких-либо ограничений для перемещения жителей города.
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Анастасия Чинкова