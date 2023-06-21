ФССП сняла у Google все средства

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Федеральная служба судебных приставов РФ сняла со счетов российского юрлица Google все деньги
Со счетов российского юрлица Google ФССП сняла все средства и перевела их на депозитный счет ведомства. Об этом сообщает издание «Интерфакс».
Как стало известно, решение о снятии средств было принято с целью обеспечения мер по судебным разбирательствам. За 2021 год компания неоднократно нарушала нормы законодательства, за что была подвергнута санкциям в виде штрафов. Общая сумма взысканий составила более 29 миллиардов рублей.
Самый крупный штраф «Гугл» получил в июле прошлого года. Компания отказалась удалять запрещенный контент, за что была оштрафована на 21,77 миллиарда рублей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что онлайн-кинотеатр «Премьер» получил штраф на 4 миллиона рублей.
Как стало известно, решение о снятии средств было принято с целью обеспечения мер по судебным разбирательствам. За 2021 год компания неоднократно нарушала нормы законодательства, за что была подвергнута санкциям в виде штрафов. Общая сумма взысканий составила более 29 миллиардов рублей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что онлайн-кинотеатр «Премьер» получил штраф на 4 миллиона рублей.
Анастасия Крестьянова