ФТС: Экспорт продовольствия становится главной статьей доходов бюджета РФ

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Экспорт продовольствия становится главной статьей доходов федерального бюджета России после нефти и газа.
Временно исполняющий обязанности руководителя ФТС также добавил, что рот вывозимой продукции агропромышленного комплекса составил 70 процентов в весовом выражении, в стоимостном — меньше, потому что это «зависит от конъюнктуры цен».
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Алина Юрчак