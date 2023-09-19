ФТС: Экспорт продовольствия становится главной статьей доходов бюджета РФ

В Верховную раду Украины внесён и уже зарегистрирован законопроект, который предлагает украинским заключённым в счёт сокращения срока тюремного заключения заниматься выработкой электроэнергии на велогенераторах. Об этом сообщил депутат Рады Сергей Гривко. По его словам, так заключенные смогут сократить свой срок на 30 дней в каждом году.