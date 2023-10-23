Функция быстрого прохода появились ещё на 34 станциях ЦППК

Фото: Центральная ППК
Ещё на 34 станциях ЦППК пассажиры могут теперь после установки валидаторов покупать билеты через мобильное приложение. Они также могут приобретать абонементы на определённое количество поездок и пользоваться функцией быстрого прохода для региональных льготников Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Компания установила валидаторы на станциях дальнего пригорода Киевского и Горьковского направлений, смежных с МЦД-4, а также Павелецкого, Рижского, Савёловского и Белорусского направлений.
Он отметил, что для льготников также стала доступна функция быстрого прохода. Им больше не нужно оформлять билет для каждой поездки, достаточно раз в год активировать услугу в кассе и далее прикладывать социальную карту к устройству.
Сегодня на полигоне Центральной ППК установлено 1689 валидаторов, 941 из которых – модели на солнечных панелях.
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«Комфорт и удобство людей в пути – главная задача компании. Установка валидаторов на 34 станциях направлена на повышение качества поездок для 34 тыс пассажиров, которые пользуются ими ежедневно. Теперь они смогут оформлять билеты через наше мобильное приложение и покупать абонементы на 10, 20 или 60 поездок», – сказал исполнительный директор ЦППК Владимир Булак.
Сегодня на полигоне Центральной ППК установлено 1689 валидаторов, 941 из которых – модели на солнечных панелях.
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Лора Луганская