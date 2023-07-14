Футуролог Кононов заявил о необходимости продумывать модели угроз от ИИ

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Футуролог Александр Кононов заявил, что проблему противостояния человека и искусственного интеллекта можно нивелировать, если уже сейчас продумывать схемы угроз, исходящих от машины.
«Если постоянно и последовательно выстраивать модели угроз на каждом шаге создания искусственного интеллекта, то мы сможем с ними справиться», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Кононов.
Он пояснил, что проблема любого технологического прогресса кроется в поведении людей, отвечающих за безопасность. По его мнению, для предотвращения всяческих угроз «восстания машин» важна коллегиальность, а также выявление и открытое озвучивание проблем и всех возможных угроз.
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