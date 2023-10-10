«Гаражная амнистия» помогла зарегистрировать в Подмосковье 11 тыс объектов

Фото: Минимущество МО
В Московской области с начала действия «гаражной амнистии» зарегистрировали около 11 тыс объектов недвижимости. На государственный кадастровый учёт поставили 3,7 тыс гаражей и 7,3 тыс участков общей площадью 166,5 тыс кв м. Такие данные привели в региональном Министерстве имущественных отношений.
Закон о «гаражной амнистии» действует два года. Это упрощённый порядок оформления прав собственности, благодаря которому жители Подмосковья получили возможность оформить гараж и приватизировать под ним землю. Сделать это можно бесплатно до 2026 года.
Воспользоваться «гаражной амнистией» могут как владельцы гаражей, так и их наследники или покупатели. Под амнистию не подпадают самовольные постройки, гаражи на садовых участках и участках, предназначенных для инживидуального жилищного строительства, разборные металлические гаражи «ракушки», а также подземные гаражи при многоэтажных домах и а офисных комплексах. В остальных случаях имеется право на амнистию.
Оформленный в собственность гараж будет облагаться налогом. Размер ставки на сооружение не превысит 0,1% кадастровой стоимости, на участок – 1,5% кадастровой стоимости.
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«В этом году мы видим хорошую динамику. За девять месяцев 2023-го в Московской области зарегистрировано 7,2 тыс объектов недвижимости. Из них более 2,2 тыс – объекты гаражного назначения и свыше 4,9 тыс - земельные участки общей площадью 110 тыс кв метров», – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Оформленный в собственность гараж будет облагаться налогом. Размер ставки на сооружение не превысит 0,1% кадастровой стоимости, на участок – 1,5% кадастровой стоимости.
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Лора Луганская