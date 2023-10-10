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«Гаражная амнистия» помогла зарегистрировать в Подмосковье 11 тыс объектов

10 октября 2023, 22:42
Фото: Минимущество МО

Фото: Минимущество МО

В Московской области с начала действия «гаражной амнистии» зарегистрировали около 11 тыс объектов недвижимости. На государственный кадастровый учёт поставили 3,7 тыс гаражей и 7,3 тыс участков общей площадью 166,5 тыс кв м. Такие данные привели в региональном Министерстве имущественных отношений.
Закон о «гаражной амнистии» действует два года. Это упрощённый порядок оформления прав собственности, благодаря которому жители Подмосковья получили возможность оформить гараж и приватизировать под ним землю. Сделать это можно бесплатно до 2026 года.
«В этом году мы видим хорошую динамику. За девять месяцев 2023-го в Московской области зарегистрировано 7,2 тыс объектов недвижимости. Из них более 2,2 тыс – объекты гаражного назначения и свыше 4,9 тыс - земельные участки общей площадью 110 тыс кв метров», – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Воспользоваться «гаражной амнистией» могут как владельцы гаражей, так и их наследники или покупатели. Под амнистию не подпадают самовольные постройки, гаражи на садовых участках и участках, предназначенных для инживидуального жилищного строительства, разборные металлические гаражи «ракушки», а также подземные гаражи при многоэтажных домах и а офисных комплексах. В остальных случаях имеется право на амнистию.

Оформленный в собственность гараж будет облагаться налогом. Размер ставки на сооружение не превысит 0,1% кадастровой стоимости, на участок – 1,5% кадастровой стоимости.

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#московская область
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Технологический этап рекультивации полигона ТБО «Ядрово» полностью завершён
10 октября 2023, 21:59

Фото: МинЖКХ МО

В городском округе Волоколамск полностью завершился технологический этап рекультивации бывшего полигона твёрдых бытовых отходов «Ядрово». Работы под руководством МинЖКХ Московской области проводят специалисты подведомственной организации ГКУ МО «МОС АВС», сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас продолжаются благоустройство и устройство системы отведения поверхностных стоков. Также на полигоне идёт монтаж системы дегазации для дополнительного сбора свалочного газа. До конца года, согласно плану, все работы будут завершены. Экологическая обстановка, по подсчётам министерства, улучшится для 18 тыс жителей. 
 
В ведомстве отметили, что процесс рекультивации проходит под строгим контролем Общественного совета, в который входят жители Волоколамска.
 
Свалка впервые появилась в 1979 году. 30 лет на неё свозили мусор из окрестных населенных пунктов. В 2008-м на месте свалки был создан крупный полигон твёрдых бытовых отходов «Ядрово». Позже его включили в федеральный проект «Чистая страна». Цель проекта – очистить страну от мусора и свалок, которые накапливались последние полвека.
 
Полигон был закрыт в конце 2020 года и с этого времени не принимал отходы. Начались работ по рекультивации. 

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#подмосковье
#волоколамск
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Коммунальные системы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности
10 октября 2023, 21:34

Фото: МинЖКХ МО

Ресурсоснабжающие предприятия Подмосковья перешли в режим повышенной готовности, чтобы обеспечить населения качественными услугами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства, отметив, что погода в области значительно усложняет эксплуатацию объектов.
«Режим эксплуатации объектов скорректирован с учётом прогнозов синоптиков о понижении температуры и давления, а также о возникновении гололедицы. Ухудшение погодных условий не должно нарушить комфорт в домах жителей. Организованы дополнительные проверки и диагностика оборудования для предотвращения аварийных ситуаций и неполадок в работе систем водоснабжения, водоотведения и отопления. Проверена готовность спецтехники к работе в холода», – говорится в сообщении. 
За прошедшие дни коммунальщики Московской области, несмотря на непогоду, выезжали на объекты для плановых и аварийно-восстановительных мероприятий в городских округах Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Электросталь, Богородский, Лосино-Петровский и Шатура. 

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#теплоснабжение
#московская область
#подмосковье
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В 2024 году маткапитал на первого ребенка составит 631 тысячу рублей
Котяков: В 2024 году маткапитал на первого ребенка составит 631 тысячу рублей
10 октября 2023, 21:09

Фото: iStock/Drazen Zigic

В 2024 году размер материнского капитала после индексации составит 631 тысячу рублей на первого ребенка, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время заседания программной комиссии «Единой России».
«Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%. И сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тысячу рублей, на второго ребенка - около 834 тысяч рублей, если семья не получала сертификат на первого малыша», - прокомментировал ситуацию Котяков. 

По его словам, предположительно, в следующем году материнский капитал получат более миллиона семей. 

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании маткапитала для реконструкции малоэтажных домов, по типу таунхаусов, лейнхаусов, дуплексов и подобных объектов капитального строительства с отдельным входом. Законопроект гласит, что на реконструкцию таунхауса можно будет потратить не более 50% средств маткапитала за один раз. 

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#семья
#материнский капитал
#сертификат
#индексация
#единая россия
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Водоплавающие птицы готовятся к перелёту из Подмосковья на зимовку
10 октября 2023, 20:20

Фото: Комлесхоз МО

Понижение температуры воздуха в Подмосковье до минусовых отметок заставило водоплавающих птиц собираться на зимовку в тёплые края. Как только птенцы научатся хорошо летать, пернатые собьются в стаи и покинут насиженные места до весны, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Учёные установили, что сигналом к отлёту для пернатых становится образование льда на водоёмах, что лишает их возможности добыть корм. 
«Водоплавающие и околоводные – серые цапли, кряквы, озёрные, сизые и серебристые чайки – пока не улетели из Подмосковья. Это крупные птицы с устойчивой терморегуляцией. Они способны сохранять тепло и в холодное время года. Им помогают плотные перья, которые достаточно плотно связываются друг с другом специальным жиром», – пояснил председатель Комлесхоза региона Олег Баженов.
Некоторые птицы, в основном утки, остаются на зиму на незамерзающих участках Москвы-реки и Оки.
 
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#осень
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#подмосковье
#московская область
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В лесах Московской области завершили скашивание борщевика Сосновского
10 октября 2023, 20:06

Фото: Комлесхоз МО

В лесах Подмосковья завершили работы по борьбе с борщевиком Сосновского. В этом году их проводили с мая по октябрь на площади более 2100 га, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
В лесах региона запрещено применять химические средства. Поэтому для борьбы с ядовитым сорняком использовали только метод трёхкратного скашивания. Он не позволяет растениям сбрасывать семена и расти на новых площадях. 
 
По данным министерства, работы полностью выполнены на территории всех 19 лесничеств. На заключительном третьем этапе самая большая площадь работами по скашиванию борщевика зафиксирована в Подольском (138 га), Дмитровском (113) и Московском учебно-опытном (94,19 га) лесничествах. 
 
Борьба с борщевиком Сосновского продолжится и в будущем году.
 
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#комлесхоз мо
#борщевик
#московская область
#подмосковье
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Turkish Airlines сообщила о прекращении рейсов в Израиль
10 октября 2023, 19:55

Фото: istockphoto.com/Takosan

Авиакомпания Turkish Airlines заявила, что приостанавливает полёты в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее МИД России опубликовал информацию о продолжении прямых перелетов между Россией и Израилем, учитывая высокий спрос россиян, желающих вернуться на родину. В сообщении, размещенном в телеграм-канале МИДа, указывается, что российские авиакомпании, такие как Red Wings и «Азимут», осуществляют рейсы по маршрутам Сочи — Тель-Авив, Махачкала — Тель-Авив и Минеральные Воды — Тель-Авив. Эти полеты проводятся с учетом рекомендаций Росавиации. Кроме того, ведомство также предоставило контактные данные авиакомпаний для уточнения актуальной информации о расписании рейсов.

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#израиль
#мид
#рейсы
#авиакомпании
#турция
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В Мытищах отремонтировали пять региональных дорог
10 октября 2023, 19:52

Фото: Минтранс МО

В Мытищах отремонтировали пять региональных участков протяжённостью более 2 км в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Асфальтобетонное покрытие обновили на двух участках Олимпийского проспекта – от ул. Силикатной до выезда на проспект, а также на ул. Большой Рупасовской. Олимпийский проспект – одна из главных дорог города. По ней можно проехать к поликлинике, детсадам, авто- и железнодорожным вокзалам, колледжу, паркам и другим социально-значимым объектам.
 
В черте города покрытие отремонтировали также на двух участках Осташковского шоссе у деревни Погорелки. Эта дорога соединяет Пироговское и Волковское шоссе, а также деревни Подрезово, Болтино и Беляниново. Вблизи шоссе – крупные жилые комплексы, школы и детские сады.
 
Также в этом году в Мытищах отремонтировали участок дороги в деревне Румянцево. Покрытие обновили на ул. Никольской, по которой можно проехать к усадьбе, школе и пляжу. 
 
На всех участках заменили покрытие, укрепили обочины и до конца ремонтного сезона нанесут разметку. На муниципальной сети ремонт завершён – отремонтированы участки на 23 дорог.

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#минтранс мо
#дороги
#ремонт дорог
#мытищи
#подмосковье
#московская область
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Мурашко сообщил, сколько тратится на обеспечение лекарствами больного ребёнка
Годовое обеспечение лекарствами тяжелобольного ребенка обходится в 14 млн рублей
10 октября 2023, 19:48

Фото: istockphoto/AgFang

Годовой объем финансирования лекарственного обеспечения ребёнка с тяжелыми заболеваниями в РФ достигает почти 14 млн рублей.
Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании программной комиссии партии «Единая Россия».
 
«Фонд «Круг добра», безусловно, повлиял кардинально на охват лекарственным обеспечением наиболее уязвимых детей с тяжелыми заболеваниями. Практически средняя цифра финансирования такого ребенка в год составляет 14 млн рублей», - сказал Михаил Мурашко.
Сейчас Минздрав и Минпромторг совместно с научными организациями разрабатывают отечественные препараты для таких пациентов.

Ранее сообщалось, что максимальный размер выплат за один день по больничному листу увеличат более чем в два раза — с 2,7 тыс. до 5,7 тыс. рублей в 2025 году.

Также будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет — до 794,4 тыс. и 68,9 тыс. рублей соответственно. Это произойдет благодаря введению единого тарифа страховых взносов, из-за чего Социальный фонд РФ получает дополнительные доходы. Эксперты подтверждают, что увеличение лимитов поддержки позволит повысить качество жизни некоторых слоев населения, особенно семей с детьми.

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#минздрав рф
#дети
#больница
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Работы по рекультивации полигонов «Талдомский» и «Заволенье» завершены
10 октября 2023, 19:29

Фото: Минэкологии МО

В Подмосковье завершились работы по рекультивации полигонов твёрдых коммунальных отходов «Талдомский» и «Заволенье», сообщили в пресс-службе Минэкологии региона. Там оценили ход работ на полигонах ТКО в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
«Работы проводятся в соответствии с утверждёнными графиками. Сейчас идёт приёмка работ на полигонах «Заволенье» в Орехово-Зуевском городском округе и «Талдомский». Ближе всех к финишу работы на полигонах «Поварово» в Солнечногорске и «Ядрово» Волоколамске», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.  
Он также сообщил, что из шести объектов, где рекультивация продолжается, на трёх процент выполнения работ превышает 70%. Это полигоны «Егорьевский», «Воловичи» в Коломне и «Сафоново» в Раменском.
 
От 30 до 38% работ завершено на полигонах «Шатурский», «Лесная» в Серпухове и «Непейно» в Дмитровском округе. Рекультивация этих объектов завершится в 2024 году.
 
В министерстве напомнили, что в регионе рекультивируют 10 объектов накопленного вреда. На четырёх из них работы должны завершить до конца года.
 
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#тихон фирсов
#минэкологии мо
#полигон
#тбо
#рекультивация
#московская область
#подмосковье
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