Гарри Каспарова* оштрафовали за несоблюдение закона об иноагентах

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Каспарову* было предъявлено обвинение по части 2 статьи 19.34. Сообщается, что протокол составил Роскомнадзор.
Напомним, в ноябре этого года Каспаров* уже был оштрафован на 40 тысяч рублей по этой же статье.
Ранее сообщалось, что телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала свой второй по счету штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в социальный сетях. Протокол на телеведущую был составлен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.
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*признаны иностранными агентами на территории РФ.
Напомним, в ноябре этого года Каспаров* уже был оштрафован на 40 тысяч рублей по этой же статье.
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*признаны иностранными агентами на территории РФ.
Екатерина Коршунова