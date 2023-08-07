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Гастрофестиваль в Истре пользуется спросом

07 августа 2023, 13:52

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что гастрономический фестиваль в Истре пользуется спросом у жителей региона.
На гастрономическом фестивале в Истре, который проходил с 4 по 6 августа, соберлась фермеры и ремесленники из 49 российских регионов, отметил губернатор.
«В этом году, если говорить языком рекордов, мы опять видим большой спрос и жителей, и участников», — сказал губернатор Московской области на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Такое мероприятие во многом помогает убедиться в успешности государственных программ по развитию малого бизнеса и продовольственной безопасности.

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На гастрономическом фестивале в Истре презентуют козий сыр Олега Сироты.

Посетителям «Сырного фестиваля» в Истре предложат российские и белорусские фермерские продукты.

Гостей и участников гастрономического фестиваля в Истре будут возить бесплатно.
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Опрос показал ожидаемую зарплату IT-студентов в первый год работы
Опрос: 50-70 тыс рублей рассчитывают получать IT-студенты в первый год работы
07 августа 2023, 14:04

Фото: istockphoto.com/dusanpetkovic

Опроса АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета», IT-компании Bnovo и платформы инновационных соревнований BRAIM В показал, что в первый год работы обучающиеся в вузах по IT-специальностям рассчитывают на заработную плату в размере от 50 тыс. до 70 тыс. рублей в первый год трудовой деятельности.
При этом, 5% респондентов ответили, что рассчитывают на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, а 15% — от 70 до 100 тыс. рублей.

Как передаёт RT, 47% опрошенных хотят приступить к работе уже через один-два месяца после окончания обучения, а 10% думают, что поиск работы займёт у них более трёх месяцев.

До этого, Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провёл среди россиян социологический опрос с целью выяснить, как жители страны оценивают свое материальное положение. Из результатов исследования выяснилось, что 55% респондентов считают свой достаток средним.

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#it
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#опрос
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Психолог раскрыла, как и где найти вторую половинку
Психолог Паустовская: знакомства на улице — самый эффективный способ завязать отношения
07 августа 2023, 13:58

Фото: Istock/olegbreslavtsev

Ежегодно 7 августа в ряде стран отмечается День холостяка – неформальный праздник, посвященный неженатым мужчинам, незамужним женщинам и всем, кто не состоит в серьезных отношениях. Редакция «Радио 1» решило узнать, как и где нужно знакомиться, чтобы завязались отношения.
По словам специалистов, старые методы пикапа среди россиян больше не пользуются популярностью. Девушки любят классические комплименты без агрессивной подачи, рассказала семейный клинический психолог Инна Паустовская. По её словам, люди начали чаще знакомиться с противоположным полом в интернете, хотя шанс завязать отношения при таком формате значительно ниже.
«В интернете отсутствует полная картинка, потому что фотография может быть сделана с нужного ракурса, собеседник может себя выставлять в лучшем свете и так далее. При личном же знакомстве мы получаем больше невербальной информации. Это те сигналы, которые мы считываем на бессознательном уровне: мимика, интонация, — это всё, чего лишены интернет-знакомства», — сказала Инна Паустовская.
Специалист подчеркнула, что чаще всего найти вторую половинку удаётся при знакомстве на улице. Однако мужчины зачастую не решаются сделать первый шаг.
«Для мужчин один из самых популярных страхов – это страх отказа, страх почувствовать свою уязвимость, что он может быть недостаточно интересен для женщины. Это сильно мужчину останавливает. Но такие знакомства намного эффективнее, чем долгая переписка в интернете», — добавила психолог.
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#женщины
#мужчины
#отношения
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Политолог Орлов: Надо ввести курсы вождения электросамокатов для курьеров
07 августа 2023, 13:52

Фото: istockphoto.com/Bondariev

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой ввести в России обязательные курсы вождения электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) для курьеров для обеспечения большей безопасности на улицах.
Он пояснил, что выросло количество аварийных инцидентов с участием курьеров на СИМ, знания и умения управления этими транспортными средствами, а также правовые нормы их эксплуатации и возможные последствия дорожных происшествий которых зачастую неизвестны.

«Прошу оценить целесообразность введения для лиц, претендующих осуществлять деятельность курьера служб экспресс-доставки и использовать при этом СИМ, обязательных курсов практической эксплуатации СИМ и теоретической правовой информации относительно соблюдения правил движения», — приводит RT текст обращения политолога на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

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Воробьёв поручил обеспечить безопасность в местах отдыха граждан в регионе
07 августа 2023, 13:34

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В подмосковном регионе зафиксировалась устойчивая теплая погода, в связи с чем жители проводят много времени на свежем воздухе.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил, что вопрос безопасности граждан региона остаётся приоритетным.

«Конечно, здесь очень важно обеспечивать и безопасность, зная, что министерство внутренних дел и вся команда взаимодействуют, работают в части обеспечения безопасности. Плюс, конечно, МЧС задействовано. Я хочу коллег поблагодарить и обратить внимание: в дальнейшем уделять внимание безопасности», – сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов», — сказал губернатор Московской области на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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Air France приостановит полеты в Мали и Буркина-Фасо
07 августа 2023, 13:30

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Авиакомпания Air France приостанавливает авиасообщение с Буркина-Фасо и Мали. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что полеты приостановлены до 11 августа.

Ранее Франция объявила о прекращении финансирования Буркина-Фасо на фоне заявлений ее руководства о возможном выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ответ на военное вмешательство в дела Нигера. Это решение было принято после того, как правительства Буркина-Фасо и Мали объявили о возможности ухода из ЭКОВАС в случае военной интервенции в Нигере.

Напомним, повстанцы в Нигере заявили о блокировке воздушного пространства страны в ответ на ультиматум от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

ЭКОВАС потребовал восстановления власти президента Мохамеда Базума в Нигере в течение недели. Глава комиссии сообщества, Омар Алье Туре, предупредил о возможности использования военной силы для восстановления устоявшегося порядка. Западные источники утверждают о наличии разработанного плана военного вмешательства в дела Нигера.

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Суд приговорил к лишению свободы шесть фигурантов дела об отравлении метанолом на Урале
Суд Екатеринбурга приговорил фигурантов дела об отравлении суррогатом на сроки до семи лет
07 августа 2023, 13:26

Фото: iStock/AMilkin

Суд Екатеринбурга приговорил 6 фигурантов уголовного дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем, в результате которого погибли 44 человека в 2021 году, к лишению свободы на сроки от 5,5 до 6,5 года колонии общего режима.
В ходе следствия было установлено, что группа лиц, организовала поставки и продажу алкогольной продукции, состав которой, не соответствовал критериям безопасности. Норма метилового спирта, содержащегося в напитках, была в несколько раз превышена.  

После потребления данной продукции, скончались 44 человека. Фигурантами уголовного дела стали семь человек, шестеро из которых получили реальное лишение свободы. Одна из обвиняемых осуждена к условному отбыванию наказания. 

Ранее сообщалось, что в Москве отличник отмечал окончание 9 класса, выпил абсента и оказался в реанимации. 

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#норма
#человек
#поставки
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Путин повысил штрафы за переход железнодорожных путей в неустановленных местах
07 августа 2023, 13:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.
Размер штрафа увеличится со 100 до 500 рублей. Отмечается, что в Москве, Подмосковье, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области штрафы повысят до 1500 рублей.

Привлекать к административной ответственности будут в том случае, если в пределах километра находилась оборудованная пешеходная зона, которой нарушитель не воспользовался.

Напомним, ранее выяснилось, что в России могут вернуть штрафы за превышение средней скорости, которая будет замеряться между двумя или несколькими дорожными камерами контроля скорости. Ранее в стране применялась подобная практика, однако была отменена, так как верховный суд посчитал, что нельзя указывать участок дороги, а не конкретное место совершения правонарушения.

Однако Министерство транспорта учло критику и разработало некоторые поправки к правилам дорожного движения.

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Депутат Чаплин рассказал дачникам, когда слив воды с участков незаконен
07 августа 2023, 12:49

Фото: Istockphoto / sv3207

Слив воды с дачных участков на улицу иногда бывает незаконным. В некоторых случаях за это полагается штрафовать, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
По его словам, садоводы часто жалуются, что вода с соседских участков по водостоку сливается на улицу и образовывает лужи.
 
Если вода нанесла урон чужому имуществу, потерпевшая сторона вправе обратиться в суд. С виноватого соседа взыщут компенсацию за порчу имущества в размере причинённого вреда – например, 200 тыс на ремонт дома, сказал депутат. 
 
Он отметил, что, если вода стекает на улицу, то есть на территорию общего пользования, и не наносит урон конкретному соседскому участку, нормативы по объёму сточных вод устанавливают муниципалитеты. Такую норму содержит постановление правительства. 

Однако эти правила не касаются осадков. В этом случае обвинения со стороны соседей будут считаться безосновательными.

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#штрафы
#подмосковье
#московская область
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Россияне стали тратить больше средств из краткосрочных займов
07 августа 2023, 12:09

Фото: istockphoto/undefined undefined

Россияне начали тратить больше денег из выданных им краткосрочных займов —имеется ввиду уровень утилизации лимита (то есть доля использованных заёмщиком средств от общей одобренной суммы).
По итогам июля данный показатель достиг рекордных с 2020 года 88%, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные микрофинансовой организации MoneyMan. С начала 2023 года показатель вырос на 5 процентных пунктов. Имеются ввиду займы до зарплаты (или PDL), которые выдаются на 30 дней, а их сумма не превышает 30 тысяч рублей.
 
«Тренд связан с общим ростом цен: заёмщикам требуется больше средств на свои потребности», —считают в MoneyMan.
Эксперты связывают динамику с инфляцией и с изменением компаниями подходов к оценке кредитоспособности.
 
По словам гендиректора МФК «Займер» Романа Макарова, фирмы вводят более жёсткие требования к клиентам, урезают лимиты из-за регуляторных изменений.
 
«Меры направлены на оптимизацию рисков из-за будущего снижения маржинальности, на соответствие требованиям регулятора по долговой нагрузке заёмщиков», — объяснил Роман Макаров.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект, освобождающий поручителей погибших или тяжелораненых участников СВО от обязательств по кредитам.

В соответствии с действующим законодательством, в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО, обязательства по кредитам прекращаются. Однако, на поручительство по займам данная мера не распространяется. В связи с этим, инициаторы законопроекта, внесли на рассмотрение в Госдуму поправки, согласно которым, поручители тяжело раненых или погибших участников СВО, будут освобождены от обязательств по кредитам.

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#кредиты
#финансы
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