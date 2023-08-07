Гастрофестиваль в Истре пользуется спросом

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что гастрономический фестиваль в Истре пользуется спросом у жителей региона.
На гастрономическом фестивале в Истре, который проходил с 4 по 6 августа, соберлась фермеры и ремесленники из 49 российских регионов, отметил губернатор.
Такое мероприятие во многом помогает убедиться в успешности государственных программ по развитию малого бизнеса и продовольственной безопасности.
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На гастрономическом фестивале в Истре презентуют козий сыр Олега Сироты.
Посетителям «Сырного фестиваля» в Истре предложат российские и белорусские фермерские продукты.
Гостей и участников гастрономического фестиваля в Истре будут возить бесплатно.
«В этом году, если говорить языком рекордов, мы опять видим большой спрос и жителей, и участников», — сказал губернатор Московской области на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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На гастрономическом фестивале в Истре презентуют козий сыр Олега Сироты.
Посетителям «Сырного фестиваля» в Истре предложат российские и белорусские фермерские продукты.
Гостей и участников гастрономического фестиваля в Истре будут возить бесплатно.
Алиса Сергиенко