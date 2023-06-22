Газета WSJ возмутилась продлением ареста Гершковича

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«Хотя решение было ожидаемым, от этого не менее возмутительно, что его арест все еще сохраняется. Эвана неправомерно задерживают уже более 12 недель не за что иное, кроме как его работу журналистом. Мы продолжаем требовать его немедленного освобождения», - прокомментировали ситуацию в издании.
Сейчас, по решению суда, журналист останется в СИЗО на ближайшие три месяца.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в московском районе Чертаново загорелся мусоросортировочный комплекс, пламя разошлось уже на 900 метров квадратных.