«Газпром» заявил о категорическом несогласии с заявлениями Молдавии о долге

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«Отчет аудитора не проходил утверждения Наблюдательным советом АО «Молдовагаз», как было предусмотрено договоренностями между ПАО «Газпром» и Правительством Республики Молдова. Выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности», - прокомментировали ситуацию в заявлении компании.
В «Газпроме» намерены отстаивать свои права, поскольку обязанности сторон закреплены в документах, которые регулярно проходят переподписания как с российской стороны, так и с молдавской.
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