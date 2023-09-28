Газпромбанк выкупил ТЦ «Мега» у шведских инвесторов

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Газпромбанк выкупил торговые центры «Мега» у шведских инвесторов, об этом сообщили в пресс-службе банка.
14 торговых центров, расположенных в крупных городах России, ранее принадлежали Ingka Centres. По информации «Коммерсантъ» их суммарная стоимость составляет порядка 2,85 миллиарда долларов.
Ingka Centres считался крупнейшим владельцем торговых площадей на территории России. Площадь всех 15 магазинов «Мега» составляет 2,3 миллиона квадратных метров.
Ранее шведский холдинг Ingka Centres, которому принадлежат сеть IKEA и торгово-развлекательный комплекс «Мега», продал свою штаб-квартиру в Москве. Это офисный комплекс «Химки бизнес-парк», площадью 42 тысячи квадратных метров.
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Ingka Centres считался крупнейшим владельцем торговых площадей на территории России. Площадь всех 15 магазинов «Мега» составляет 2,3 миллиона квадратных метров.
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Евгения Парфентьева