ГД обратились к Кравцову с просьбой объяснить отсутствие русской классики в ЕГЭ по литературе

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Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей во главе с председателем Ниной Останиной направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову просьбу объяснить, по какой причине из списка литературы для ЕГЭ были вычеркнуты произведения отечественных классиков. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом, в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что знание отечественной классики, написанной до 19 века, проверяется на ОГЭ, по окончании школьников 9 класса.
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