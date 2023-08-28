ГД обратились к Кравцову с просьбой объяснить отсутствие русской классики в ЕГЭ по литературе

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей во главе с председателем Ниной Останиной направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову просьбу объяснить, по какой причине из списка литературы для ЕГЭ были вычеркнуты произведения отечественных классиков. Об этом сообщает РИА Новости.