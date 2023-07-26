ГД запретила регистрацию с помощью иностранной электронной почты

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Пройти регистрацию пользователи смогут через портал госуслуг или по номеру мобильного телефона. Запрещается использовать те аккаунты, которые зарегистрированы через сервисы, принадлежащие иностранным компаниям. В число таких организаций входит Google или Apple ID. Нововведение коснется только регистрации на российских сайтах.
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