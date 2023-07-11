Депутат Немкин: Завершается работа над законопроектом о регистрации компаний под виртуальным адресом

Во вторник утром, 11 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 883 тысяч автомобилей, что на 8 тысяч больше, чем вчера.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Пятницком, Носовихинском и Щёлковском шоссе, а на трассах А-105, М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держать дистанцию.

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