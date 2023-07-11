Депутат Немкин: Завершается работа над законопроектом о регистрации компаний под виртуальным адресом

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"В современных реалиях бизнесу, в особенности в сфере информационных технологий, нет необходимости иметь помещение, в котором располагается исполнительный орган. Все сотрудники компании, в том числе ее руководство, могут работать удаленно, из разных мест. Встречи могут проводиться посредством аудио- и видеосвязи. Документы могут подписываться с помощью электронных цифровых подписей. При необходимости сотрудники могут встречаться в арендуемом на определенное время коворкинге", – сказал Немкин.
По словам Немкина, для реализации законопроекта будет разработана нормативно-правовая база, благодаря которой станет возможным использование Business ID.
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