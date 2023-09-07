Где на самом деле находится прах Шатунова

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Как выглядит памятник Шатунову
Скульптура выполнена из бронзы и расположена на гранитном постаменте. Памятник запечатлел фигуру Шатунова в полный рост с микрофоном в руках. На бронзовом монументе обозначены годы жизни певца и его автограф. Идею изобразить Шатунова с розами, которые могли бы стать отсылкой к его известному хиту, отвергла вдова певца. По ее словам, Шатунов любил розы и ромашки, но цветы на его могиле должны быть живыми.
Как прошла церемония открытия памятника Шатунову
Церемонию открытия памятника посетили близкие и поклонники артиста. На мероприятие прибыло несколько сотен человек. Памятник Шатунову открыла скульптор Виктория Тищенко. Ведущий церемонии напомнил, что шестого сентября артисту могло бы исполнится 50 лет. Памятник освятили, после чего близкие и друзья певца возложили к нему цветы.
Почему артисты не пришли на открытие памятника Шатунову
Поклонники Шатунова обратили внимание, что церемонию открытия памятника не посетил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.
Бывший участник группы Андрей Гуров в беседе с изданием «МК» сообщил, что на церемонию открытия он приглашен не был. Гуров пояснил, что он также не ездил на похороны Шатунова и предпочитает помнить его живым.
Он заявил, что ходит достаточно слухов, что вдова артиста вылезла его прах в Германию, а в могиле на Троекуровском кладбище ничего нет. По информации издания, на церемонии открытия памятника было большое количество посетителей, и охрана кладбища не пропускала гостей к памятнику. Одной из посетительниц оказалась Наталья Грозовская, которая представилась бывшей солисткой «Ласкового мая». Она с трудом пробралась к скульптуре. Женщину не хотела пропускать охрана и она долго возмущалась, что многих артистов просто не пригласили на открытие.
Читайте также:
Улицу в Донецке назвали в честь убитой журналистки Дарьи Дугиной
В Казахстане случайно снесли памятник Ленина
Прилепин призвал поставить памятник Дарье Дугиной в Киеве