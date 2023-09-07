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Где на самом деле находится прах Шатунова

Памятник Шатунову: почему на церемонию не пришли артисты
07 сентября 2023, 13:28
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Памятник бывшему солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову, умершему в июне 2022 года, открыли 6 сентября на Троекуровском кладбище в Москве. Как прошла церемония и почему на открытие памятника не пришли коллеги певца, рассказала редакция «Радио 1».

Как выглядит памятник Шатунову


Скульптура выполнена из бронзы и расположена на гранитном постаменте. Памятник запечатлел фигуру Шатунова в полный рост с микрофоном в руках. На бронзовом монументе обозначены годы жизни певца и его автограф. Идею изобразить Шатунова с розами, которые могли бы стать отсылкой к его известному хиту, отвергла вдова певца. По ее словам, Шатунов любил розы и ромашки, но цветы на его могиле должны быть живыми.
На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник Юрию Шатунову
На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник Юрию Шатунову

Как прошла церемония открытия памятника Шатунову


Церемонию открытия памятника посетили близкие и поклонники артиста. На мероприятие прибыло несколько сотен человек. Памятник Шатунову открыла скульптор Виктория Тищенко. Ведущий церемонии напомнил, что шестого сентября артисту могло бы исполнится 50 лет. Памятник освятили, после чего близкие и друзья певца возложили к нему цветы.

Почему артисты не пришли на открытие памятника Шатунову


Поклонники Шатунова обратили внимание, что церемонию открытия памятника не посетил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.
Бывший участник группы Андрей Гуров в беседе с изданием «МК» сообщил, что на церемонию открытия он приглашен не был. Гуров пояснил, что он также не ездил на похороны Шатунова и предпочитает помнить его живым.

Он заявил, что ходит достаточно слухов, что вдова артиста вылезла его прах в Германию, а в могиле на Троекуровском кладбище ничего нет. По информации издания, на церемонии открытия памятника было большое количество посетителей, и охрана кладбища не пропускала гостей к памятнику. Одной из посетительниц оказалась Наталья Грозовская, которая представилась бывшей солисткой «Ласкового мая». Она с трудом пробралась к скульптуре. Женщину не хотела пропускать охрана и она долго возмущалась, что многих артистов просто не пригласили на открытие.


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Стало известно, сколько россиян имеют финансовую подушку безопасности
Опрос: ««26% россиян обладают финансовой подушкой безопасности»
07 сентября 2023, 13:32

Фото: istockphoto.com/Nattakorn Maneerat

Аналитический центр НАФИ провёл исследование и выяснил, что у 26% россиян есть сумма, которой им хватит на срок свыше трёх месяцев в случае потери работы.
При этом, лишь 10% заявили, что их сбережений им хватит на срок более чем на полгода.

«Четверть россиян (26%) обладают финансовой подушкой безопасности, которой в случае потери дохода им хватит для привычной жизни и оплаты всех необходимых услуг на срок свыше трёх месяцев», — приводит RT текст исследования.

По результатам исследования 68% опрошенных не имеют достаточной с точки зрения финансовой грамотности подушки безопасности, размер которой, как считается, должен равняться трём-шести среднемесячным доходам.

В опросе приняли участие жители небольших городов и сёл с численностью населения до 30 тыс. человек и неработающие россияне.

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Перечислены самые востребованные в IТ нетехнические специальности

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#финансы
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Перечислены самые востребованные в IТ нетехнические специальности
Самые востребованные нетехнические специальности — маркетологи, рекрутеры и UX-дизайнеры
07 сентября 2023, 13:23

Фото: istockphoto.com/Jirapong Manustrong

Опрос исследовательского центра «Зарплата.ру» продемонстрировал, что наиболее востребованными в сфере IТ нетехническими специальностями стали маркетологи, рекрутеры и UX-дизайнеры/аналитики.
Также российские IТ-компании нуждаются в таких специалистах, напрямую не связанными с индустрией, как менеджеры проектов, технические писатели, менеджеры по связям с общественностью, менеджеры по продукту, специалисты по выстраиванию отношений с IT-индустрией, переводчики и т.д.

Отмечается, что 84% IТ-компаний могут обеспечить повышение квалификации нетехническим сотрудникам.

«Из них 41% компаний сотрудничают с онлайн-школами, у 27% есть внутренние программы обучения, 16% сотрудничают с вузами. В 66% IТ-компаний готовы брать стажёров с нетехническим образованием», — приводит RT текст исследования.

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В Подмосковье капитально отремонтируют порядка 4,8 тысяч многоквартирных домов
07 сентября 2023, 13:00

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье всего расположено около 57 тысяч многоквартирных домов, из которых более 44 тысяч домов включены в программу капитального ремонта.
Благодаря проведению работ по капитальному ремонту удалось улучшить жилищные условия порядка 3 миллионов жителей региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Для жителя многоквартирного дома, уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства, чтобы всё исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление. У нас в Подмосковье самая большая в стране программа капремонта — и по количеству домов, и по объёмам реализации. С 2014 года из 44 тысяч многоквартирных домов мы отремонтировали свыше 16,5 тысяч домов. Отмечу, что мы стараемся решать задачу комплексно и синхронизировать этот процесс с благоустройством дворов и ремонтом подъездов, чтобы доставлять жителям меньше неудобств», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. 
В 2022 году специалисты провели капитальный ремонт свыше 3,5 тысяч многоквартирных домов, тем самым улучшили условия проживания 500 тысяч человек.
«В ближайшие 3 года — с 2023-2025 гг. приведем в порядок ещё около 4,8 тысяч многоквартирных домов, из них в 1,8 тысяч объектов отремонтируем систему газоснабжения. Также обустроим колясочные зоны. Таким образом, улучшим качество жизни и создадим комфорт для 166 тысяч жителей Подмосковья», — заявил глава региона.
Также, Андрей Воробьёв сообщил, что в по программе капремонта обновят фасады домов, признанных объектами культурного наследия, не нарушая их облик. 

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Андрей Воробьёв пообещал поддержать благоустройство «Яблоневого сада» в посёлке Успенский.
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Опрос: Москвичи считают себя перфекционистами в работе
07 сентября 2023, 12:55

Фото: istockphoto.com/Halfpoint

Опрос Superjob показал, что большинство москвичей считают себя перфекционистами в работе.
Таковыми считают себя 63% горожан. Отмечается, что чаще себя наделяют перфекционизмом молодые люди, нежели старшее поколение. Как передаёт АГН «Москва», чем выше зарплата, тем чаще москвичи наблюдают у себя желание делать работу идеально. При этом, женщины стремятся к совершенству чаще мужчин.

А вот компания «Ромир» провела иное исследование и выяснила, кто именно является лидером мнений у россиян. Как передают «Дни.ру», среди мужчин основные лидеры мнений - спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, журналист и телеведущий Андрей Норкин, актёр Владимир Машков. Женщины же главными лидерами мнений считают врача-кардиолога и телеведущего Александра Мясникова, ведущую телепрограмм о здоровье и здоровом образе жизни Елену Малышеву, а также телеведущую и певицу Ольгу Бузову.

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Медведев отметил высокий уровень электронных услуг в России
Медведев: уровень электронных услуг в России выше, чем в большинстве стран мира
07 сентября 2023, 11:48

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия отличается от большинства развитых государств мира высоким уровнем услуг, которые оказываются гражданам в электронной форме. Об этом Медведев сообщил на совещании о социально-экономическом развитии и цифровизации госуслуг в новых регионах.
По словам Медведева, необходимо сделать очень многое для того, чтобы граждане новых регионов РФ могли в полном объеме получать государственные услуги в электронном виде. 

Напомним, в этом году в Подмосковье в «цифре» появились новые меры поддержки семей с детьми-инвалидами, многодетных семей, неработающих пенсионеров. Для льготников стал доступен электронный социальный паспорт. Теперь носить бумажные документы не нужно: человек скачивает приложение и показывает QR-код там, где хочет воспользоваться льготами.

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В Москве состоится главный экспортный форум страны «Сделано в России»
07 сентября 2023, 11:31

Фото: iStock/opolja

В Москве в центральном выставочном зале «Манеж» 19-20 октября состоится главный экспортный форум страны «Сделано в России», где будут представлены российские товары и услуги. Об этом сообщили в Российском экспортном центре.
Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте форума — forum.exportcenter.ru.

Форум «Сделано в России» считается главным событием в области экспорта и внешнеэкономической деятельности. Он проводится для того, чтобы помочь в продвижении российских товаров на международный рынок, а также для улучшения бизнес-климата в стране. На мероприятии планируется программа,  в рамках которой пройдет пленарная сессия, секции и круглые столы, где эксперты передадут свои знания и опыт. Особое внимание будет уделено продвижению отечественной продукции, конкурентоспособности российских производителей и экспортному потенциалу.

Здесь соберутся представители крупного, среднего и малого бизнеса со всей России. Кроме того, на форум прибудут и иностранные предприниматели, заинтересованные в сотрудничестве с российскими экспортерами.

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#рынок
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#предприниматели
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Минцифры прекратит лицензировать пейджинговую связь
07 сентября 2023, 11:17

Фото: istock / Dmitrii Balabanov

Минцифры прекратит лицензирование услуг по передачи информации через пейджеры, так как технология является устаревшей и ее заменила сотовая связь.
Напомним, что пейджинг — это технология личного радиовызова между мобильным телефоном и станцией вызова, которая позволяла обладателям специальных устройств (пейджеров) получать короткие текстовые сообщения. Пейджинговая связь была популярна в девяностых — пейджеры могли принимать входящие текстовые сообщения, но не могли составлять  и отправлять в ответ. 

На сегодняшний день действующие лицензии на оказание услуг пейджинга отсутствуют. Информацию об этом опубликовали в постановлении на портале проектов нормативных правовых актов. Кроме того, Минцифры планирует остановить лицензирование услуг по передачи голосовой информации для VoIP и IP-телефонии.

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#лицензии
#сотовая связь
#минцифры
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Более 2,8 тыс. студентов поступили в областной медколледж в 2023 году
07 сентября 2023, 11:01

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области подготовку специалистов со средним медицинским образованием осуществляет Московский областной медицинский колледж № 1, куда в текущем году поступило свыше 11 тысяч заявлений от абитуриентов.
Из года в год в областной медицинский колледж поступает много заявлений на обучение от абитуриентов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«По ряду специальностей конкурс среди поступающих достигал 6 человек на место. В этом году по всем формам обучения в областной медколледж поступили свыше 2,8 тысяч ребят. Ждем их после завершения обучения для работы в наших поликлиниках, больницах и на скорой помощи», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Московский областной медколледж №1 готовит будущих медицинских специалистов по направлениям подготовки:
— сестринское и лечебное дело; 
— лабораторная диагностика; 
— фармация; 
— ортопедическая и профилактическая стоматология.

На статистике за 2023 год, самыми популярными направлениями стали сестринское и лечебное дело.

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Все дома проблемного ЖК «Булатниково» полностью достроены
07 сентября 2023, 10:26

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

Жители Ленинского округа, которые приобретали квартиры в жилом квартале, ждали их порядка 10 лет.

В жилом квартале «Булатниково» в Ленинском городском округе специалисты достроили последние три 4-этажных корпуса под номерами 4, 5 и 8.

Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало застройщику ООО «ЖК Булатниково» заключение о соответствии проектной документации (ЗОС). Получение итогового документа даст застройщику возможность ввести дома в эксплуатацию.

Когда дома введут в эксплуатацию, 133 семьи смогут получить свои квартиры, которые они ждали долгие годы.

Жилой квартал «Булатниково» начали строить в декабре 2013 года, но работы были приостановлены из-за финансовых трудностей. С целью обеспечения прав обманутых дольщиков Правительство региона подписало масштабный инвестиционный проект c компаниями-инвесторами ГК «Инград» и «3-RED».

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Около 300 семей дольщиков проблемного ЖК «Пушкарь» начали получать ключи.

В посёлке Развилка достроили первый из трёх домов проблемного ЖК «Три квартала».

Права 1,5 тысяч дольщиков восстановили в августе в Подмосковье.

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