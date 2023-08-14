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Гендер пати: что такое, идеи проведения и варианты подарков

Салют, сухой лёд, холли: топ-15 лучших идей для гендер пати
14 августа 2023, 20:10

Фото: IStock/Wirestock

Момент, когда будущие родители узнают пол ребёнка – всегда трепетный и волнительный. На протяжении нескольких лет во всём мире набирают популярность гендерные вечеринки (gender party). Это праздничное мероприятие, на котором собираются друзья и родственники будущих родителей, чтобы узнать пол малыша. Будущим маме и папе предлагают массу вариантов для определения пола ребенка, начиная с шариков нежно-розового и нежно-голубого цветов или конфетти. Редакция «Радио 1» собрала самые интересные и необычные идеи гендер пати.

Идеи гендер пати

Цветовой взрыв

Будущие родители могут устроить зрелищное представление, в ходе которого специальный украшенный объект (шар, коробка, торт) взрывается, раскрывая облако цветов, соответствующих полу будущего ребёнка. Чаще всего в таком варианте мамы и папы используют на гендерной вечеринке шар, — они протыкают его иголкой, и в этот момент из шара вылетают конфетти определённого цвета.

Цветной торт для гендер пати

Вторым самым популярным способом определить пол ребёнка считается использование торта. В классическом варианте родители передают кондитеру листок с указанием пола ребёнка, а тот в свою очередь окрашивает начинку. Уже на самой вечеринке родители разрезают торт при гостях и узнают, кто у них будет: мальчик или девочка. Более необычная вариация этой идеи: можно попросить кондитера нарисовать на белом торте человечка с выпуклым животом. Начинка этого живота должна быть розовой или голубой. На вечеринке будущие родители могут убрать живот и увидеть цвет внутри.

Фото: IStock/oksana_nazarchuk

Капкейки с секретной начинкой

По аналогии с тортом капкейки наполняются цветной начинкой. Но на этот раз можно поэкспериментировать: попросите кондитера сделать в некоторых сладостях начинку неправильного цвета. Когда все гости попробуют угощение, можно будет посчитать, с каким цветом капкейков было больше.

Дымовая шашка

Ещё одна популярная идея – использование цветной дымовой шашки. Делать это нужно на открытом воздухе. Можно попросить друга или родственника купить шашку в онлайн-магазине с наполнением нужного цвета. Тогда для родителей и гостей это будет действительно неожиданно.
Фото: IStock/Yulia Raneva

Пиньята

Родители также могут подвесить пиньяту в форме сердца или другого символа, заполненную конфетти или мелкими предметами. Разбить игрушку предлагается вместе, из неё должно посыпаться наполнение розового или голубого цвета.

Световое шоу

Для определения пола будущего малыша можно сделать настоящую вечеринку: создать световое шоу, в котором с помощью лазеров и спецэффектов будет раскрываться пол будущего малыша.

Краски холли

Если вы любите повеселиться на свежем воздухе, то для определения пола будущего малыша можно использовать краски холли. Это специальные сухие цветные порошки для различных праздничных событий, летних фестивалей красок и ярких фотосессий. Можно одновременно с гостями праздника начать кидаться красками друг в друга. Запечатлеть событие может видеограф и фотограф.
Фото: IStock/Wirestock

Сухой лёд

Всем любителям химии и экспериментов этот вариант придётся по душе: будущим родителям предлагается определить пол ребёнка с помощью химической реакции, например, с помощью сухого льда. Специализированные наборы с инструкцией наборы уже продаются во многих онлайн-магазинах.

Квест и волшебная дверь

Вместе с гостями будущие родители могут пройти в квест, в конце которого должны отыскать ключ. Он будет вести к секретной дверце. Открыв её, мама и папа узнают пол будущего малыша. За этой дверцей может скрываться что угодно – всё зависит только от вашей фантазии.

Гонка пупсиков

На вечеринку заказывают ростовых кукол в виде пупсов: один — мальчик, второй — девочка. Организаторы праздника создают для них полосу препятствий, а гости и будущие родители выступают в роли болельщиков. Но, конечно, пупсы — казачки засланные, один из них должен поддаться другому. «Выигрывает» тот, кто пересек финишную прямую. То есть, если до старта первым добежал пупс в голубой одежде, значит, родится мальчик, а если в розовом — девочка.
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Красочная футболка

На праздник будущая мама надевает обычную белую футболку без рисунков. А организатор вечеринки или его помощник, который знает пол, заранее покупает краски нужного цвета. На вечеринке родителям завязывают глаза, будущий папа окунает руки в емкости с краской и обнимает супругу за живот сзади, оставляя на одежде отпечатки. Затем им снимают повязки. Так пара узнает, какого пола будет ребенок, а заодно получает новую семейную реликвию — при желании футболку можно даже поместить в раму под стекло.

Цветной салют

Если вы закатили большой и яркий праздник в честь узнавания пола ребенка, то завершить вечеринку можно фейерверком. Веселитесь, общайтесь, фотографируйтесь с гостями, а вечером, как стемнеет, устройте праздничный салют. Цвет залпов эффектно раскроет тайну.

Самолёт

Будущие родители стояли на взлетной полосе, а заказанный самолет, пролетая над ними, выбросит дым нужного цвета.

Цветные зонты

В закрытый перевернутый зонт засыпается перья, конфетти, искусственные лепестки нужного цвета.

Стрельба по мишеням

Способ для экстремалов. Наполните подвесные мишени конфетти или красками холи и подвесьте их. Далее нужно будет выстрелить из пневматического оружия в мишень — это можно сделать вдвоем или предоставить право главе семьи. Получается весело и ярко — тоже стоит позаботиться насчет фото- и видеосъемки.
Фото: IStock/bwb-studio

Что дарят на гендер пати

Готовиться к такой вечеринке нужно не только организаторам, родителям, но и гостям. Например, важно соблюсти дресс-код, если он будет, и, конечно, подготовить подарок.

В других странах, откуда пришла эта традиция, принято дарить интересно оформленный набор подгузников, плед для малыша, игрушки и погремушки или же фотоальбом. Отличным вариантом станет набор для первого питания младенца, например, набор ложек и мисок или же набор для купания младенца, включая мыло, шампунь и масло для массажа. Можно также подарить книгу для будущих родителей или детскую книгу со сказками и интересными историями.

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В водах Антарктики найден новый вид животных с двадцатью конечностями
14 августа 2023, 20:34

Фото: istockphoto/goinyk

Учёные обнаружили в водах Антарктики существо с 20 конечностями, оказавшееся новым видом морских животных.
Invertebrate Systematics пишет, что во время экспедиций в Южный океан (2008-2017) исследователи искали группу морских животных Promachocrinus, которые представляют собой бесстебельные морские лилии.
 
Promachocrinus являются крупными морскими животными инопланетного вида, обитающими на глубинах от 20 до 1981 метра.
 
Учёные собрали 8 экземпляров данных животных и выяснили, что обнаружили новый вид: Promachocrinus fragarius. Из-за формы тела вид получил название «клубничная морская лилия».
 
У него 20 конечностей, которые исходят из центрального тела, по форме напоминают клубнику. Животное имеет пурпурный или темно-красный окрас. У нового вида имеется два типа конечностей. Нижние — короткие в полоску, а верхние — мягкие.

Ранее в сети появились кадры зубов и чешуи динозавра, которые выкопали на стройке в Митино.

В правоохранительные органы поступил звонок от экскаваторщика, который работает на стройке нового московского ЖК «Митинский лес». Он заявил, что в строительном котловане обнаружили чешую и зубы, похожие на драконьи.

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#ученые
#исследование
#животные
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Турэксперт Барзыкин объяснил необходимость отказа от обязательных надписей на английском
14 августа 2023, 19:50

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин поддержал идею отказа от обязательных надписей на английском языке в общественном транспорте, поскольку, по его мнению, такие меры в определённых случаях избыточны.
«В Сочи в автобусе едешь, а там еще осталось с Олимпиады — что-то рассказывает на английском. Это просто устранение избыточной информации. А там, где будет проходить обширный турпоток, где это необходимо, там надписи на английском будут сохранены. Это не так, что мы совсем от этого отказываемся», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Барзыкин.

В качестве примера специалист привёл иностранных туристов, для которых сегментированное обслуживание будет налажено.

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#язык
#транспорт
#россия
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NRK: пассажирский самолет пролетел через Украину впервые с февраля 2022 года
14 августа 2023, 19:31

Фото: iStock/frentusha

Через украинскую территорию впервые с февраля прошлого года пролетел пассажирский самолет турецкой авиакомпании BBN Airlines. Об этом сообщает NRK.
Отмечается, что самолет Airbus A320-200, который выполнял рейс из Осло в Анталью, был вынужден сменить маршрут из-за бури. По этой причине самолет оказался в воздушном пространстве над западной частью Украины.

В авиакомпании BBN Airlines пообещали принимать меры для предотвращения подобных ситуаций в воздухе.

Напомним, ранее российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-29 из-за норвежского патрульного самолета над Баренцевым морем. При приближении истребителя «иностранец» развернулся, нарушения государственной границы не случилось. В ведомстве отметили, что российский истребитель выполнял полет в строгом соответствии с международными воздушными правилами.

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#самолет
#помощь
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#военные
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#нарушения
#авиакомпании
#меры
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Метеоролог Позднякова предупредили о сильных дождях в Приморском крае
14 августа 2023, 19:27

Фото: istockphoto.com/Christian Feldhaar

Метеоролог Татьяна Позднякова прокомментировала интенсивные дожди в Приморье и заявила, что они могут продолжаться и далее
Она пояснила, что угрозу потопа можно определить, опираясь на частоту выхода мощных циклонов. Как правило, тайфун выливается сильными дождями, приводящими в последствии к паводкам.

«Предыдущий пик наводнений был связан с дождевыми паводками, а следующий циклон выходит по траектории, которая может угрожать сильными дождями Приморскому краю. Уже сейчас в Амурской области начинается влияние этого циклона, и поэтому дожди ослабевать в ближайшие сутки не будут», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.

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#циклон
#дожди
#погода
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В форуме «Армия-2023» участвуют около 50 подмосковных предприятий
14 августа 2023, 19:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Около 50 подмосковных предприятий представили свои разработки на IX Международном военно-технический форуме «Армия-2023», который стартовал в парке «Патриот» в Подмосковье.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил форум, который открыли министр обороны Сергей Шойгу, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и зампред правительства России – министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Глава региона осмотрел экспозицию и пообщался с производителями подмосковного ОПК.
 
В выставке участвуют более 1,5 тыс российских и зарубежных предприятий, в том числе около 50 компаний, работающих на территории Подмосковья.
«Форум «Армия-2023» – знаковое событие для оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Мероприятие проходит уже в девятый раз, представляя прорывные разработки и самые передовые технологии отрасли. Это и новейшие образцы вооружения, и средства разведки, радиоэлектронной борьбы, и комплексы ПВО. Ежегодно в форуме участвуют порядка полусотни подмосковных производителей, и 2023-й – не исключение», – сказал губернатор.
Он добавил, что всего в регионе в сфере ОПК работают более 100 предприятий, на них заняты свыше 120 тыс человек. 
«Это особо ценные работники, и мы стараемся их всячески поддерживать. Так, уже около 800 молодым учёным и специалистам предоставили льготное жильё по программе «Социальная ипотека». С рядом компаний заключили соглашения о подготовке для них кадров. Расширяем и программу «Профессионалитет», – сказал Воробьёв. 
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» из Королёва представила на выставке как военную продукцию, так и космические аппараты. Самый современный из них, «Кондор-ФКА», недавно был запущен на орбиту и уже приступил к работе. На сегодня это единственное отечественное решение по всепогодному мониторингу, например, для Северного морского пути. 
 
Другая разработка корпорации – тренажёр «Парашютист». VR-технологии позволяют обеспечить максимально реалистичное выполнение имитационного прыжка, отработать алгоритм всех действий.
 
Также «Тактическое ракетное вооружение» знакомит посетителей со своими новейшими литий-ионными аккумуляторами, комплексом бортового оборудования «Авиатор», электрическим мини-погрузчиком «HARD-E», электрозарядной станцией для электробусов.
 
Ещё одна компания из Королёва – «Передовая текстильщица», лидер в производстве технических тканей для силовых структур. На выставке она демонстрирует материалы для производства парашютов.
 
Щёлковская шелкоткацкая фабрика представляет экипировку для военнослужащих, Авиационная корпорация «Рубин» из Балашихи – тормозные диски и тепловые пакеты из композиционных материалов, «АРМОКОМ» из Хотькова – модульный бронешлем и тонкую бронепанель, Лыткаринский завод оптического стекла – новый комплекс досмотра с тепловизором.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#форум
#армия
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В Турции температура воздуха поднялась до 47 градусов
В турецком Диарбакыре температура воздуха поднялась до 47 градусов
14 августа 2023, 18:51

Фото: iStock/lamyai

Температура воздуха поднялась до 47 градусов в турецкой провинции Диярбакыр на юго-востоке страны. Об этом сообщает газета Hürriyet.
Сообщается, что с воскресенья Турцию охватила волна жары. В некоторых провинциях температура поднялась выше 46 градусов.

По мнению экспертов, выходить на улицу без особой необходимости не следует. 

Напомним, ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что уже к 17-18 августа температура в столице поднимется до 28°C. В то же время, по словам специалиста, будет наблюдаться рост атмосферного давления. До этого стало известно, что уровень солнечной активности достиг максимальных значений за последние 20 лет. 

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#жара
#погода
#опасность
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Как в России изобретали «чудовищный» истребитель МиГ-23
14 августа 2023, 18:41

Фото: РИА Новости/Скрынников

Машина из 60-х, одна из мощнейших по вооружению машин того времени. Истребитель МиГ-23 — значимая фигура в истории авиационного промышленного комплекса Советского Союза. Этот истребитель стал важным звеном в вооружённых силах многих стран. Созданный в период холодной войны, Миг-23 продолжает оставаться интересным объектом для любителей авиации и историков. Подробнее об истории создания легендарного истребителя — в материале «Радио 1».
В начале 1960-х годов мир оказался в эпицентре холодной войны, и необходимость в современных, многоцелевых истребителях становилась всё более явной. В бюро Микояна и Гуревича (МиГ) в 1960-х годах разработали экспериментальный истребитель, чтобы ответить на возникшую необходимость. Его тогда прозвали Е-8. От всех прежних самолётов, созданных в конструкторском бюро Микояна и Гуревича, его отличала компоновка носовой части фюзеляжа – воздухозаборник двигателя «переехал» вниз, что дало возможность разместить перед кабиной пилота радиолокационную станцию с большим диаметром антенны. Е-8. От всех прежних самолётов, созданных в конструкторском бюро Микояна и Гуревича, его отличала компоновка носовой части фюзеляжа – воздухозаборник двигателя «переехал» вниз, что дало возможность разместить перед кабиной пилота радиолокационную станцию с большим диаметром антенны. Истребитель должен был стать лучше своего предшественника – МиГ-21, поэтому полноценная разработка самолёта заняла несколько лет. Она включала в себя инновационные решения в области аэродинамики, электроники и систем управления. В 1967 году МиГ-23 впервые взмыл в небо, заложив основу для будущего авиационного наследия.

Истребитель был принят на вооружение в 1969 году. Серийным выпуском самолёта МиГ-23 занимался Московский авиастроительный завод «Знамя труда». Главной задачей изготовителей была установка самого нового и качественного бортового оборудования, а также улучшение манёвренных способностей аппарата. Новой была и более мощная силовая установка. Для повышения аэродинамических качеств была увеличена площадь крыльев, топливный бак был расположен под фюзеляжем. МиГ-23 имел множество модификаций, однако все они имели недостатки, поэтому на сегодня все модификации аппарата МиГ-23 сняты с вооружения ВВС РФ. Серийное производство было прекращено в 1985 году. 
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Силовая установка самолёта МиГ-23 была представлена форсажным двигателем турбореактивного типа, он обозначался как Р-35-300. Он производил тягу в 13 тысяч килограммов. Данный двигатель был спроектирован конструктором Хачатуровым в бюро «Союз». С помощью данной силовой установки самолёт мог развивать скорость в 2,5 тысячи км/час в полёте на высоте и 1350 км/час у земли. Кроме того, истребитель обладал хорошей манёвренностью, это позволяло ему быть одним из лучших в небе. Универсальной машину делала возможность выполнять боевые задачи как в воздухе, так и на земле.

Но есть у истребителя и несколько минусов. Считается, что МиГ-23 тяжело управлять на низких скоростях, также он имеет ограничения по дальности полёта, им было тяжело управлять на низких скоростях. Для того времени самолёт имел хорошую тяговооружённость, но был очень сложен в обслуживании. Для этого требовалось минимум пять человек и неделя работы. При этом, работать над ним должны были узкопрофильные специалисты.  
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Самолёты экспортировались в Афганистан, Алжир, Анголу, Болгарию, Кубу, Чехословакию, Германию, Египет, Ливию, Венгрию, Ирак, Индию, КНДР, Эфиопию, Южный Йемен, Польшу, Сирию и Вьетнам. Вскоре после появления МиГ-23 попал и в США. Американские пилоты хвалили самолёт за тяговооружённость, однако сетовали на отсутствие запчастей не было. Нехватка комплектующих приводила к катастрофам, машины выходили из строя прямо в воздухе, американские пилоты разбивались. Многие летчики хвалили его за мощь, но когда их попросили поставить отметку по обслуживанию боевой техники, они написали, что это «чудовищно».
 
Напомним, утром 14 августа стало известно, что истребитель МиГ-23 разбился на авиашоу Thunder Over Michigan в США. Самолёт рухнул на парковку жилого комплекса в городе Бельвилл около Детройта. Пилот и второй член экипажа успели катапультироваться. 

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#вооружение
#лётчики
#самолет
#ссср
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В Подмосковье открылась регистрация на педагогическую конференцию
14 августа 2023, 18:38

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Образовательный центр «Взлёт» открывает регистрацию на традиционную августовскую педагогическую конференцию, которая состоится 25 августа.

Темой конференции 2023 года стала: «Успех ребёнка - успех педагога», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках конференции учителя посетят образовательные лекции, обсудят разные аспекты работы с талантливыми учениками и подведут итоги олимпиад 2022/2023 учебного года.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте. Регистрация доступна до 22 августа.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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#подмосковье
#конкурс
#регистрация
#страны
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Территории возле станций МЦД-3 и МЦД-4 готовят к запуску диаметров
14 августа 2023, 18:36

Фото: Минблаго МО

Работы по благоустройству территорий, прилегающих к станциям МЦД-3 и МЦД-4 в Московской области, близятся к завершению. Всего преобразятся территории у 21 станции в семи городских округах Московской области, сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.
МЦД-3 «Зеленоград-Раменское» проходит по 21 станции в городских округах Химки, Люберцы и Раменский.
 
На территории городского округа Химки это станции Малино, Фирсановская, Подрезково, Сходня, Левобережная и Химки. 
 
В городском округе Люберцы в состав МЦД-3 войдут станции Люберцы-1, Томилино, Малаховка, Панки, Ухтомская и Красково. 
 
В Раменском городском округе МЦД-3 проходит через Раменское, Фабричную, Отдых, Ильинскую, Быково, Удельную, Кратово, Есенинскую и Ипподром.
 
Работы по благоустройству проводятся на 15 станциях: Фирсановская, Люберцы-1, Томилино, Малаховка, Панки, Ухтомская, Красково, Раменское, Фабричная, Ильинская, Быково, Удельная, Кратово, Есенинская и Ипподром.
 
В рамках благоустройству территорий, прилегающих к станциям МЦД, запланировано обустройство зон комфортного ожидания, автомобильных парковок, удобных пешеходных коммуникаций, связывающих станции с остановками наземного городского транспорта. 
 
Кроме того, будет выполнена замена покрытий тротуаров и проезжих частей автодорог, обновлена разметка парковок и пешеходных переходов. 
 
Запуск МЦД-3 «Зеленоград-Раменское» запланирован на вторую половину августа.
 
МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожный» идёт через девять станций в городских округах Наро-Фоминск, Одинцово, Реутов и Балашиха.

В рамках благоустройства территорий будут созданы зоны комфортного ожидания, автостоянки и пешеходные коммуникации суммарной протяжённостью 9,6 км. Кроме того, запланировано отремонтировать более 15 км тротуаров и 15 автодорог.
 
Как отметили в министерстве, все эти преобразования направлены на улучшение проживания жителей и облегчение доступа к транспортным узлам. Проект станет заметным вкладом в развитие инфраструктуры региона и повышение уровня комфорта пассажиров. 

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