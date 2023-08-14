Гендер пати: что такое, идеи проведения и варианты подарков

Фото: IStock/Wirestock
Идеи гендер пати
Цветовой взрывБудущие родители могут устроить зрелищное представление, в ходе которого специальный украшенный объект (шар, коробка, торт) взрывается, раскрывая облако цветов, соответствующих полу будущего ребёнка. Чаще всего в таком варианте мамы и папы используют на гендерной вечеринке шар, — они протыкают его иголкой, и в этот момент из шара вылетают конфетти определённого цвета.
Цветной торт для гендер патиВторым самым популярным способом определить пол ребёнка считается использование торта. В классическом варианте родители передают кондитеру листок с указанием пола ребёнка, а тот в свою очередь окрашивает начинку. Уже на самой вечеринке родители разрезают торт при гостях и узнают, кто у них будет: мальчик или девочка. Более необычная вариация этой идеи: можно попросить кондитера нарисовать на белом торте человечка с выпуклым животом. Начинка этого живота должна быть розовой или голубой. На вечеринке будущие родители могут убрать живот и увидеть цвет внутри.
Капкейки с секретной начинкойПо аналогии с тортом капкейки наполняются цветной начинкой. Но на этот раз можно поэкспериментировать: попросите кондитера сделать в некоторых сладостях начинку неправильного цвета. Когда все гости попробуют угощение, можно будет посчитать, с каким цветом капкейков было больше.
Дымовая шашкаЕщё одна популярная идея – использование цветной дымовой шашки. Делать это нужно на открытом воздухе. Можно попросить друга или родственника купить шашку в онлайн-магазине с наполнением нужного цвета. Тогда для родителей и гостей это будет действительно неожиданно.
Фото: IStock/Yulia Raneva
ПиньятаРодители также могут подвесить пиньяту в форме сердца или другого символа, заполненную конфетти или мелкими предметами. Разбить игрушку предлагается вместе, из неё должно посыпаться наполнение розового или голубого цвета.
Световое шоуДля определения пола будущего малыша можно сделать настоящую вечеринку: создать световое шоу, в котором с помощью лазеров и спецэффектов будет раскрываться пол будущего малыша.
Краски холлиЕсли вы любите повеселиться на свежем воздухе, то для определения пола будущего малыша можно использовать краски холли. Это специальные сухие цветные порошки для различных праздничных событий, летних фестивалей красок и ярких фотосессий. Можно одновременно с гостями праздника начать кидаться красками друг в друга. Запечатлеть событие может видеограф и фотограф.
Фото: IStock/Wirestock
Сухой лёдВсем любителям химии и экспериментов этот вариант придётся по душе: будущим родителям предлагается определить пол ребёнка с помощью химической реакции, например, с помощью сухого льда. Специализированные наборы с инструкцией наборы уже продаются во многих онлайн-магазинах.
Квест и волшебная дверьВместе с гостями будущие родители могут пройти в квест, в конце которого должны отыскать ключ. Он будет вести к секретной дверце. Открыв её, мама и папа узнают пол будущего малыша. За этой дверцей может скрываться что угодно – всё зависит только от вашей фантазии.
Гонка пупсиковНа вечеринку заказывают ростовых кукол в виде пупсов: один — мальчик, второй — девочка. Организаторы праздника создают для них полосу препятствий, а гости и будущие родители выступают в роли болельщиков. Но, конечно, пупсы — казачки засланные, один из них должен поддаться другому. «Выигрывает» тот, кто пересек финишную прямую. То есть, если до старта первым добежал пупс в голубой одежде, значит, родится мальчик, а если в розовом — девочка.
Красочная футболкаНа праздник будущая мама надевает обычную белую футболку без рисунков. А организатор вечеринки или его помощник, который знает пол, заранее покупает краски нужного цвета. На вечеринке родителям завязывают глаза, будущий папа окунает руки в емкости с краской и обнимает супругу за живот сзади, оставляя на одежде отпечатки. Затем им снимают повязки. Так пара узнает, какого пола будет ребенок, а заодно получает новую семейную реликвию — при желании футболку можно даже поместить в раму под стекло.
Цветной салютЕсли вы закатили большой и яркий праздник в честь узнавания пола ребенка, то завершить вечеринку можно фейерверком. Веселитесь, общайтесь, фотографируйтесь с гостями, а вечером, как стемнеет, устройте праздничный салют. Цвет залпов эффектно раскроет тайну.
СамолётБудущие родители стояли на взлетной полосе, а заказанный самолет, пролетая над ними, выбросит дым нужного цвета.
Цветные зонтыВ закрытый перевернутый зонт засыпается перья, конфетти, искусственные лепестки нужного цвета.
Стрельба по мишенямСпособ для экстремалов. Наполните подвесные мишени конфетти или красками холи и подвесьте их. Далее нужно будет выстрелить из пневматического оружия в мишень — это можно сделать вдвоем или предоставить право главе семьи. Получается весело и ярко — тоже стоит позаботиться насчет фото- и видеосъемки.
Фото: IStock/bwb-studio
Что дарят на гендер патиГотовиться к такой вечеринке нужно не только организаторам, родителям, но и гостям. Например, важно соблюсти дресс-код, если он будет, и, конечно, подготовить подарок.
В других странах, откуда пришла эта традиция, принято дарить интересно оформленный набор подгузников, плед для малыша, игрушки и погремушки или же фотоальбом. Отличным вариантом станет набор для первого питания младенца, например, набор ложек и мисок или же набор для купания младенца, включая мыло, шампунь и масло для массажа. Можно также подарить книгу для будущих родителей или детскую книгу со сказками и интересными историями.
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