Гендир Stability AI Мостак предрек полное исчезновение программистов к 2028 году

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В мире может не остаться программистов через 5 лет, потому что к 2028 году их могут заменить системы с искусственным интеллектом.
Об этом заявил основатель и генеральный директор Stability AI Эмад Мостак в эфире подкаста Moonshots and Mindsets.
По мнению Мостака, будущее программистов не слишком радужно. Также он отметил, что уже в 2024 году условия для доступа к ИИ будут упрощены.
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«Через 5 лет в мире не будет программистов. Данные GitHub показывают, что уже 41% всего кода генерируется ИИ», — сказал Эмад Мостак.
«К концу следующего года у вас будет ChatGPT на мобильном телефоне без подключения к интернету. С постоянным доступом к ИИ наши взаимодействия могут радикально измениться», — обещает основатель и генеральный директор Stability AI Эмад Мостак.
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Мария Фирсова