Гендиректор и вице-президент «ВКонтакте» покинут компанию

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В ближейшее время со своих постов уйдут генеральный директор социальной сети «ВКонтакте» Марина Краснова и вице-президент VK по технологиям и разработке Александр Тоболь. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Краснова и Тоболь приняли решение покинуть компанию и заняться собственным проектом», — добавили в пресс-службе.
Также в компании добавили, что уже с понедельника, 3 июля, во «ВКонтакте» действует новое руководство.
Уточняется, что премьера состоялась в конце марта на платформе. Первым гостем был российский видеоблогер Хасбик, известный благодаря вирусным роликам в Рунете.
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Андрей Гаврилов