Гендиректор концерна «Автоматика» задержан за мошенничество

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СК РФ просит арестовать гендиректора концерна «Автоматика» Моторко по делу о мошенничестве
Сотрудники СК РФ направили ходатайство в суд об избрании меры пресечения подозреваемому. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере.
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