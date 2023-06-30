Гендиректор концерна «Автоматика» задержан за мошенничество

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Генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.Сотрудники СК РФ направили ходатайство в суд об избрании меры пресечения подозреваемому. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере.