Гендиректор «Победы» рассказал о потерях компании от атак беспилотников на Москву

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«Если борт шел во Внуково, а сел в Шереметьево — это примерно час полета дополнительного времени и соответствующие расходы в себестоимости авиакомпании», — рассказал Тыщук, не озвучивая денежные потери лоукостера.
В парке «Победы» имеется 41 Boeing 737-800, авиалайнеры располагаются на базе аэропортов Шереметьево и Внуково. При изменении аэропорта, в котором самолет должен совершить посаду, общий маршрут увеличивает на час-два, что влечет за собой денежные расходы.
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