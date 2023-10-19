Гендиректор «РТ-Инвест» рассказал о плюсах приложения «Uberu»

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«Uberu» это приложение, которое создал Российский экологический оператор(РЭО). Мы стали самым крутым партнером этой системы. Приложение позволяет через смартфон найти ближайшие пункты сдачи вторичных материальных ресурсов. Мы включили к этой системе и интегрировали вместе нашими партнерами самую большую сеть фондоматов — около 600 пунктов по всей России. А всего на сегодняшний день система охватывает более 40000 пунктов», - отметил Андрей Шипелов.
Кроме этого, баллы, полученные за сданную тару можно обменивать их на бонусы, которые они могут потратить для покупки продуктов, книг, аренду транспорта и или на благотворительность.
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