Радио1
Главная / Новости / Общество/ Гендиректор «РТ-Инвест» рассказал о плюсах приложения «Uberu»

Гендиректор «РТ-Инвест» рассказал о плюсах приложения «Uberu»

19 октября 2023, 15:37
Фото: istockphoto /gorodenkoff

Фото: istockphoto /gorodenkoff

Генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов рассказал, что приложение позволяет легче пользоваться экопунктами по сдачи вторсырья. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».
Компания «РТ-Инвест» создала сеть роботизированных пунктов по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. За время работы поступили более 10 миллионов сырья.

«Uberu» это приложение, которое создал Российский экологический оператор(РЭО). Мы стали самым крутым партнером этой системы. Приложение позволяет через смартфон найти ближайшие пункты сдачи вторичных материальных ресурсов. Мы включили к этой системе и интегрировали вместе нашими партнерами самую большую сеть фондоматов — около 600 пунктов по всей России. А всего на сегодняшний день система охватывает более 40000 пунктов», - отметил Андрей Шипелов.


Стоит отметить, что в приложении проходит большое количество мероприятий , которые повышают интерес жителей к раздельному сбору. Также в школах проводятся акции «Эко-перемена», где ученики могут накопить баллы и потратить их. За пластик жители могут получить 5 баллов, а за алюминий - 10.

Кроме этого, баллы, полученные за сданную тару можно обменивать их на бонусы, которые они могут потратить для покупки продуктов, книг, аренду транспорта и или на благотворительность.


Читайте также:

Всё дышит на ладан: Учителя попросили власти оставить школы в покое на несколько лет

В российских школах отменят проверочные работы по иностранным языкам

В Подмосковье за месяц до конца навигации совершили 29 тыс поездок на речном транспорте
#благотворительность
#эко
#пластик
#жители
#акции
#экология
#раздельный сбор мусора
#подмосковье
Читайте нас в
Метеоролог Позднякова: В воскресенье в Москве ударит минус
19 октября 2023, 16:42

Фото: istockphoto.com/Csaba Toth

Метеоролог Татьяна Позднякова заявила о переменчивой погоде в предстоящие выходные и добавила, что в воскресенье температура в столице опуститься ниже нуля.
«В ночь на субботу, 21 октября, в столице местами ожидаются небольшие осадки, температура воздуха в городе — около нуля. Днём потеплеет до плюс 2-5°C, при этом температура будет ниже климатической нормы на три показателя. Ночью в воскресенье ударит минус. Будет 2-4°C с отрицательным значением. А в области этот показатель упадет до минус 6°C», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

Она добавила, что во второй половине дня воскресенья могут быть дожди.

При этом, по её словам, в начале следующей недели в Москву придёт порция тёплого воздуха.

Читайте также:

Москвичам пообещали последние тёплые, но дождливые выходные

В Москве ожидается плавное понижение температуры

«Входим в предзимье»: Жителям Москвы и Подмосковья пообещали заморозки на неделе
#заморозки
#температура
#дожди
#москва
#прогноз погоды
Читайте нас в
Два аккаунта WhattsApp* теперь можно использовать на одном устройстве
19 октября 2023, 16:35

Фото: istockphoto/Pinkypills

Популярный мессенджер WhattsApp* сделал возможным использование двух разных аккаунтов на одном устройстве. Конечно, для этого понадобится еще одна сим-карта с другим номером телефона.
Сообщение об этом появилось в блоге мессенджера. К несомненным преимуществам относится то, что теперь не будет необходимости постоянно выходить из учетной записи при смене аккаунта, обязательно носить с собой два телефона или беспокоиться, что случайно отправил сообщение не с того аккаунта.

Ранее менеджеры WhattsApp* рассказали о запуске функции каналов более чем в 150 странах мира. По информации, размещенной в блоге мессенджера, это делается для того, чтобы пользователи могли получать обновления в той области, которая им интересна.

Читайте также:

Приложение «Тинькофф» вернулось в App Store

Google Play удалил приложения нескольких российских банков

Популярное приложение для смартфона уличили в шпионаже
#пользователи
#телефон
#приложения
Читайте нас в
​Жителей Подмосковья пригласили на Военно-патриотический диктант
19 октября 2023, 16:14

Фото: Минобразования МО

II Межрегиональная просветительская акция «Военно-патриотический диктант» пройдёт 28 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.

На выполнение 50 заданий участникам акции отводится 60 минут. Военно-патриотический диктант включает задания об истории России, её сражениях, вооружении, победах и полководцах, героях и бойцах, военных событиях, отражённых в искусстве, литературе и документах.
 
Отдельной категорией заданий станут вопросы по обществознанию, праву и социологии.
 
Принять участие в диктанте могут все желающие в возрасте от 14 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте диктанта и зайти в личный кабинет по логину и паролю, которые придут на электронную почту. Вопросы станут доступны в момент начала диктанта в 10 часов. 
 
Все подробности о мероприятии можно узнать по ссылке

Читайте также:

Коломенские студенты отправились учиться в Китай по обмену

Интернет-пользователи назвали лучший способ научиться грамотности

Менеджер RuStore Самарцева назвала способы защиты детей от взрослого контента
 

 
#минобразования мо
#диктант
#патриотизм
#акция
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Пассажиры ЦППК записали в 2023 году на транспортные карты 8 млн билетов
19 октября 2023, 15:56

Фото: ЦППК

С начала года пассажиры Центральной ППК записали на транспортные карты в 2,5 раза больше билетов, чем за аналогичный период 2022-го. Они смогли сделать это в кассах, билетных автоматах и у кассиров-контролёров в поездах, сообщили в пресс-службе компании.
Большинство разовых билетов было записано на карты «Тройка» – около 7 млн, более 1,1 млн – на карты «Стрелки» и транспортные карты ЦППК.  

Записывали в основном в билетных автоматах (более 7,3 млн раз). На кассы пришлось 664 тыс оформлений.  

Как отметили в пресс-службе, на картах «Тройка» и «Стрелка» одновременно могут находиться и абонемент на пригородные поезда, и разовый билет ЦППК, и билет на городской или областной транспорт. 
 
Также «Кошельком» «Тройки» можно оплатить поездки на московских центральных диаметрах.
 
Читайте также:

В электричках Москвы и Подмосковья с 15 октября изменят плату за проезд

Пассажиры ЦППК стали на 25% чаще путешествовать с животными

В ЦППК назвали самые необычные забытые пассажирами вещи
#цппк
#транспорт
#транспортная карта
#проезд
#оплата
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Сомнолог рассказал о будильнике, после которого не хочется спать
Сомнолог Ковальзон привал создать умный будильник для лёгкого пробуждения
19 октября 2023, 15:40

Фото: IStock/Elenathewise

Встать по звонку будильника с первого раза бывает очень сложно. Однако сомнолог Владимир Ковальзон уверен, что проснуться будет легче под умный будильник, который определит фазу сна человека.
Как рассказал специалист в беседе с «Радио 1» идея такого будильника существует давно, однако инженеры пока не торопятся воплотить её в реальность. По словам сомнолога, если такой будильник появится, то самочувствие с утра будет хорошим у многих людей.
«Есть такие состояния, когда человека вообще не добудишься, можно за ноги его дергать, он не проснётся. Это связано с фазами сна, и если во время утренней фазы зазвонил будильник, то человек его не услышит, он будет продолжать спать. Мы уже давно говорим про умные будильники, которые с нынешней техникой можно создать. Но почему-то учёных не слышат и не могут ничего придумать. Предполагается, что будильник будет будить человека утром, когда это удобно сделать, — по завершению определенного цикла сна. Тогда человек будет легко проспаться, человек будет себя чувствовать хорошо, не будет разбитости», — отметил сомнолог.
А пока умного будильника ещё не изобрели специалист рекомендует будить себя старыми проверенными способами.
«Если утром тяжело и сложно отойти от сна, то нужно умыться холодной водой, а потом выпить кофе, чай и позавтракать», — сказал эксперт.
Читайте также: 

Сомнолог Кудинов назвал лайфхак для лёгкого пробуждения осенью и зимой

Расстройство, депрессия или гигиена: Сомнолог назвал основные причины бессонницы

Ученые назвали самую комфортную для сна температуру в комнате
#сомнолог
#сон
Читайте нас в
В Ярославле скончался ветеран Великой Отечественной войны Каменецкий
19 октября 2023, 15:28

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В Ярославе на 98 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Александр Каменецкий, об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
«Большая потеря. Не стало Александра Феофановича Каменецкого. Полковника, командира, ветерана Великой Отечественной Войны, настоящего героя. Его жизнь достойна учебников истории», - прокомментировал ситуацию Евраев. 

Будучи пятнадцатилетним парнем Каменецкий ушёл в партизаны, затем попал в концлагерь, однако, смог сбежать оттуда. Военный служил разведчиком-радистом и не ушёл из армии даже будучи раненым. В результате, Каменецкому удалось дойти до Праги. 

На протяжении долгих лет Каменецкий возглавлял областную ветеранскую организацию, с помощью которой оказывал помощь героям войны, а также занимался патриотическим воспитанием молодого поколения.

Евраев высказал искренние соболезнования родным и близким Каменецкого.

Читайте также: 

В больнице скончался командир Агаев, который попал под минометный обстрел ВСУ

Умер актёр Сергей Гладков, сыгравший усатого Мужика в скетче «Деревня дураков»

Ушёл из жизни актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Артемьев
#соболезнования
#ветеран
#великая отечественная война
#смерть
Читайте нас в
Озвучен самый популярный в России англицизм
Слово «фейк» стало самым часто употребляемым англицизмом в РФ
19 октября 2023, 15:21

Фото: istockphoto.com/aga7ta

Исследование Pro-Vision Communications продемонстрировало, что самым наиболее популярным в российских СМИ и соцсетях иностранным словом английского происхождения стало «фейк».
На втором месте оказалось слово «кейс», третье место занял «лайфхак». Кроме этих англицизмов в топ самых частых в употреблении оказались «коворкинг», «хайп», «фудкорт», «юзер», «дедлайн».

Как передаёт Газета.ру, исследователи изучили более 5 800 материалов о заменах и около 340 тыс. публикаций с англицизмами в СМИ с 1 января по 18 сентября 2023 года. Кроме этого, в рамках работы были рассмотрены посты и комментарии в крупнейших сообществах соцсети «ВКонтакте» с темой замены иностранных выражений.

Читайте также:

Филолог Баранов объяснил, почему иностранные слова не исчезнут из русского языка

Исследование: В преддверии холодов россияне чаще всего покупают товары для дома

Россияне поддержали создание зоополиции
#соцсети
#сми
#россияне
#язык
#исследование
Читайте нас в
Путин подписал закон об объектах культурного наследия
Путин подписал закон об обличении содержания объектов ВОВ
19 октября 2023, 15:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о выделении специального раздела в реестре объектов культурного наследия для памятников Великой Отечественной войны. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Кроме того, закон предполагает облечение содержания памятников Великой Отечественной войны, которые являются объектами культурного наследия.

Уточняется, что будет создан отдельный раздел, в котором будет содержаться информация о включении объектов, сохраняющих память о событиях и участниках войны, в список культурного наследия.

Отмечается, что ранее в реестре отсутствовало упоминание об объектах культурного наследия Великой Отечественной войны, что не давало посчитать точное число таких объектов, а также не способствовало проведению работ по их восстановлению.

Читайте также:

Путин высказался об идее возрождения традиции спортивных парадов в Москве

Путин подписал закон о денонсации конвенции СЕ о защите нацменьшинств

Путин поручил перевести все игровые серверы «в зону «RU»
#владимир путин
#закон
#культура
#памятники
#великая отечественная война
Читайте нас в
Загадочная смерть мужика из «Деревни дураков»: от чего скончался Сергей Гладков
19 октября 2023, 15:20

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Автор и сценарист Сергей Гладков скончался в возрасте 60 лет. Зрители знакомы с творчеством артиста по развлекательному шоу «Каламбур», которое транслировалось в эфире телеканала ОРТ во второй половине 90-х. Редакция «Радио 1» расскажет, что стало причиной смерти артиста и чем известен автор комедийного жанра.

Сергей Гладков умер

 
19 октября оборвалась жизнь мастера комедийного жанра Сергея Гладкова. Артист и автор проектов скончался на 61-ом году жизни. У Сергея остались жена и двое детей. Прощание с артистом состоится 21 октября в Одессе, где он проживал на протяжении последних лет. 
 

Сергей Гладков: причина смерти

 
Внезапная смерть Гладкова стала неожиданностью для поклонников его творчества и близких. Его кончину подтвердили коллеги и родственники, однако обстоятельства смерти артиста по-прежнему неизвестны. Телеграм-канал «Думская» сообщает, что артист на протяжении длительного времени сильно болел, что могло привести к его скорой кончине.  
 

Сергей Гладков: биография


Сергей Гладков родился 20 февраля 1963 года в Харькове. Несмотря на детские мечты стать клоуном, он решил получить техническое образование и поступил в Одесский политехнический институт на факультет машиностроения и робототехники.
В годы учебы Гладков собрал первую  клоунскую группу, которая стала прообразом будущих проектов «Магазин Фу» и «Деревня дураков». Он принимал участие в различных фестивалях и уже с 1989-го года был сотрудником Одесской госфилармонии.  Первым телевизионным опытом для Гладкова стало участие в съемках проекта «Маски-шоу» с 1992 по 1995 год.
 
Сценарист известен миллионам зрителей по роли усатого мужика из «Деревни дураков», неудачника в «Баре Каламбур», диспетчера и миссис Бурпл в «Крутом пике».
 

Артисты о смерти Сергея Гладкова

 
Народная артистка России, юмористка и телеведущая Клара Новикова выразила соболезнования близким Сергея Гладкова в связи с его смертью. Она рассказала, что близко знакома со сценаристом не была, однако новость о его смерти сильно ее опечалила, поделилась переживаниями артистка в беседе с изданием NEWS.ru. Новикова назвала Гладкова отличным клоуном, и отметила, что сейчас в стране не хватает таких профессионалов.
 
Читайте также:

Умер актёр из «Белого солнца пустыни» Ващилин

Умер звезда фильмов «Рокки» Берт Янг

Ушёл из жизни актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Артемьев


 
 
 
#смерть
#актёр
#образование
#прощание
#шоу
#маски
#соболезнования
#артист
Читайте нас в
Достижения.рф