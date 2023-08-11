Гендиректора «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева арестовали на два месяца

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Суд на два месяца арестовал технического директора компании «Пиро-росс» Сергея Чанкаева после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.
С ходатайством об аресте подозреваемого выступили следственные органы. Решением суда, Чанкаев отправлен под стражу на два месяца.
Уточняется, что уголовное дело после происшествия, возбуждено по факту нарушения требований промышленной безопасности.
В результате взрыва на складе в Сергиевом Посаде, погибла женщина. Известно, что за медицинской помощью обратились более 60 человек. Расследование дела продолжается, правоохранительные органы проводят поиски без вести пропавших в результате происшествия.
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Анастасия Крестьянова