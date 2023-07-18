Гендиректором «дочки» Danone в России стал глава минсельхоза Чечни

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев занял должность генерального директора «Данон» Россия.
Соответствующая информация размещена в базе СПАРКС.
По имеющимся сведениям, должность генерального директора компании занял Якуб Закриев. Отмечается, что 16 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому активы холдинга Danone перешли под временное управление Росимущества.
Накануне, стало известно об уходе компании Reckitt Benckiser с российского рынка. Представители организации опровергли информацию о том, что они продолжат свою деятельность на территории РФ и сообщили, что корпорация продает предприятия.
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По имеющимся сведениям, должность генерального директора компании занял Якуб Закриев. Отмечается, что 16 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому активы холдинга Danone перешли под временное управление Росимущества.
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Анастасия Крестьянова