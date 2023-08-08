Генерал Михайлов раскрыл, в каких регионах России могут ввести военные режимы

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«Можно вводить определённые режимы в отдельных субъектах РФ. Если проблемы есть на границе, то зачем нам вводить военное положение в Сибирском военном округе? Всё должно решаться конструктивно, исключительно с привязкой к субъекту Российской Федерации, где действительно это может быть необходимо», — отметил Михайлов.
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