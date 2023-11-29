Генконсульство РФ в Анталье прокомментировало убийство россиянок в Бодруме

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Российское генконсульство в Анталье контактирует с правоохранительными органами Турции из-за убийства двух россиянок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление диппредставительства.
«В связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок в городе Бодрум генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с местными правоохранительными органами с целью проверки данной информации», - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что как только будут получены дополнительные сведения, генконсульство сообщит об этом.
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Элина Позднякова