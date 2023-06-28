Генпрокуратура попросила приговорить экс-главу «Яндекс.Лавки» Красильщика к девяти годам колонии заочно

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Обвинение попросило заочно приговорить Красильщика к девяти годам колонии за распространение фейков о российской армии
Генпрокуратура РФ заявила о заочном рассмотрении уголовного дела по факту публичного распространения ложной информации о ВС РФ в отношении экс-главы «Яндекс.Лавки» Ильи Красильщика. Об этом пишет издание РИА Новости.
По имеющейся информации, дело уже направлено в Басманный суд. Обвинительное заключение по делу утверждено, сообщили в ведомстве. Красильщика намерены приговорить к девяти годам колони за распространение фейков о российской армии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что экс-глава Николаевской прокуратуры Украины получил пожизненный срок за «сотрудничество» с РФ.
По имеющейся информации, дело уже направлено в Басманный суд. Обвинительное заключение по делу утверждено, сообщили в ведомстве. Красильщика намерены приговорить к девяти годам колони за распространение фейков о российской армии.
Анастасия Крестьянова