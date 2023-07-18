Генпрокуратура признала деятельность американской НПО Wild Salmon Center нежелательной

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Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ американской неправительственной организации Wild Salmon Center.
Организация позиционирует себя как компания, деятельность которой направлена на «сохранение тихоокеанского лосося». В результате проверки, ведомство выявило ряд проектов, которые курирует организация. Их деятельность направлена на сковывание экономического развития РФ.
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Анастасия Крестьянова