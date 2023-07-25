Генпрокуратура признала телеканал «Дождь»* нежелательной организацией

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Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность латвийского и нидерландского филиалов телеканала «Дождь»*.
Соответствующая информация размещена в пресс-релизе Генеральной прокуратуры РФ.
В ведомстве пояснили, что к телеканалу ранее были приняты меры по ограничению, в связи с неоднократным нарушением законодательства о деятельности СМИ на территории РФ.
Латвийский и нидерландский филиалы телеканала «Дождь»* принадлежат журналистке, признанной иноагентом.
Ранее сообщалось о включении Всемирного фонда дикой природы (WWF) в перечень нежелательных организаций в России.
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*признан иностранным агентом
В ведомстве пояснили, что к телеканалу ранее были приняты меры по ограничению, в связи с неоднократным нарушением законодательства о деятельности СМИ на территории РФ.
Ранее сообщалось о включении Всемирного фонда дикой природы (WWF) в перечень нежелательных организаций в России.
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*признан иностранным агентом
Анастасия Крестьянова