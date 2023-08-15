Генпрокуратура проверит законность размещения АЗС в Дагестане

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить законность размещения АЗС в Дагестане после взрыва в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В рамках инициированной проверки, будет дана оценка соблюдению требований, необходимых при размещении взрывоопасных объектов в населенных пунктах. Осуществлять работу по выявлению несоответствий будут представители ряда ведомств. Также, будет обращено внимание на размещение подобных объектов вблизи частных домов, образовательных, детских и лечебных учреждений. Решение о проведении проверки было принято после взрыва на АЗС под Махачкалой, в результате которого, погибли 35 человек, 115 пострадали.
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