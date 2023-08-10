Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации Conflict Intelligence Team

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В Генпрокуратуре отмечают, что Карпук действовал вместе с участниками ФБК*, проживающими за пределами России. Основной целью их «объединения» была дискредитация ВС РФ.
В ходе проверки, проведенной надзорным ведомством, было установлено, что представители украинского движения принуждают россиян к совершению экстремистских преступлений. Под деятельностью, направленной, якобы, на создание созидательного общества, скрывалась идеология экстремизма.
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