Генпрокуратура РФ признала нежелательной норвежскую организацию Human Rights House

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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность на территории России норвежской организации Human Rights House Foundation.
Исходя их обнаруженных фактов, деятельность норвежской организации HRHF признана на территории РФ нежелательной. Как подчеркивает ведомство, компания предпринимает попытки дестабилизации политической обстановки и дискредитирует политику, которую проводит российское государство.
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