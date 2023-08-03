Генпрокуратура РФ признала работу Центра европейских исследований нежелательной в России

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В Генпрокуратуре отметили, что после начала спецоперации на Украине центр продвигает идеи о необходимости введения дополнительных санкций в отношении России, а также увеличения всех видов помощи киевскому режиму.
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