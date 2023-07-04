Генпрокуратура РФ заявила о взыскании с чиновников 250 млрд рублей

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Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что в 2022 году было взыскано с чиновников 250 млрд рублей неподтверждённых доходов.
За 2022 год, в пользу государства были взысканы более 250 миллиардов рублей неподтвержденных доходов. Он также отметил, что в настоящее время проводится работа по выявлению зарубежного имущества, которым обладают коррупционеры и их близкие.
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