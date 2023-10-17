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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве военкора Татарского

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Треповой*
17 октября 2023, 12:48
Фото: iStock/bergserg

Фото: iStock/bergserg

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве военкора Владлена Татарского. Обвиняется Дарья Трепова* и Дмитрий Касинцев. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Дарья Трепова* обвиняется в совершении теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Также ей будут предъявлены обвинения в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств и поддельных документов. При этом ее подельник Дмитрий Касинцев обвиняется в укрывательстве преступления. Именно он переслал Треповой бюст со взрывчаткой.

10 октября Следственный комитет России полностью завершил расследование уголовного дела о теракте в кафе, который произошел в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, далее оно было передано в суд. Следствием установлено, что теракт готовился на Украине людьми, которые не согласны с проведением спецоперации.

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Следователи доказали, что Трепова* знала о взрывчатке в подаренной статуэтке на встрече с Татарским


*внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ.
#суд
#следственный комитет
#кафе
#теракт
#расследование
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Японские учёные запечатлели общение растений в реальном времени
17 октября 2023, 14:08

Фото: istockphoto/amenic181

Японские ученые из Университета Сайтама смогли визуализировать общение между растениями через выбросы летучих органических соединений (ЛОС).
Данное исследование было опубликовано в научном журнале Nature Communications. Феномен воздушной коммуникации между растениями с помощью ЛОС задокументировали ещё в 1983 году. Выяснилось, что при нападении вредителей растения выделяют некоторые вещества. Они переносятся по воздуху и дают сигналы об опасности другим растениям.  Но за 40 лет биологам так и не удалось выяснить, как флора реагирует на летучие сигналы на молекулярном уровне.
 
Исследовательская группа, руководителем которой выступил профессор Масацуга Тойота, в реальном времени продемонстрировала, как растения выбрасывают и воспринимают ЛОС при помощи системы флуоресцентной визуализации.
 
Инновационная установка отследила всплески флуоресценции, которые распространялись в горчице Arabidopsis thaliana после воздействия ЛОС. Его выделил куст, который был атакован гусеницами.
 
Здоровые растения улавливают тревожные сигналы от пострадавших соседей с помощью белковых сенсоров. Маркерами являются летучие вещества зеленых листьев, выделяемые во время механического повреждения растений.

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#растения
#ученые
#исследование
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Шведам, которые находятся в Бельгии, рекомендовали скрывать своё происхождение
17 октября 2023, 12:13

Фото: istockphoto/WDnet

Граждане Швеции, которые в данный момент находятся в Бельгии, получили смс с рекомендацией оставаться в безопасных местах и скрывать национальную принадлежность.
Телеканал SVT пишет, что болельщиков шведской сборной, прибывших в Брюссель на матч команды, накануне сопровождали в отели и предлагали сопровождение до аэропорта.

Напомним, вечером 16 октября неизвестный в оранжевом сигнальном жилете подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками «Аллах Акбар» начал стрелять в пешеходов, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Два человека погибли, несколько ранены. Бельгия повысила уровень террористической угрозы в стране до максимального. Матч квалификации к Чемпионату Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции в итоге был отменён из-за теракта

В своей прямой трансляции стрелок представился членом запрещённой в России террористической организации ИГИЛ* Слайемом Слума и заявил, что отомстил за мусульман, погибших за религию.

Брюссельского террориста удалось ликвидировать только к утру в столичном кафе. Мужчина, убивший шведских футбольных болельщиков в Брюсселе, был ранее уже известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламистскими взглядами.

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#теракт
#террористы
#швеция
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В Красногорске воспитательница купила квартиру с помощью «Социальной ипотеки»
17 октября 2023, 11:35

Фото: istockphoto / Inna Dodor

В рамках программы «Социальная ипотека» воспитательница красногорского детсада купила трехкомнатную квартиру. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Программа «Социальная ипотека» реализуется с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. 

«Мне кажется, подобный шанс выпадает раз в жизни и нужно его использовать. Многие коллеги были удивлены, не верили, что такое возможно: всё работает, всё честно. Теперь я сама помогаю педагогам узнавать о программе и подавать документы на участие», — поделилась воспитательница Анжелика Гаджибекова.
Стоит отметь, что из-за работы она переехала с мужем и двумя детьми из Свердловска в Подмосковье.

Кроме этого, с полным списком специальностей, у которых есть возможность получения социальной ипотеке можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

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#подмосковье
#социальная документы
#программа
#красногорск
#воспитатель
#квартира
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Названа причина смерти заслуженного артиста РФ Готгельфа
Заслуженный артист РФ Готгельф умер от сердечной недостаточности
17 октября 2023, 11:22

Фото: iStock/SergeyPankratov

Заслуженный артист РФ Александр Готгельф мог скончаться по причине острой сердечной недостаточности.
Заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф умер в 74 года, не дожив несколько дней до юбилея.  Он мог скончаться из-за острой сердечной недостаточности, пишет РЕН ТВ. Тело виолончелиста обнаружили в одной из аудиторий Государственного музыкально-педагогического института, где он преподавал. На теле не было обнаружено видимых повреждений.
 
Напомним, о смерти Готгельфа 16 октября рассказали  в пресс-службе Российского национального оркестра.
 
Александр Готгельф родился 19 октября 1948 года. Окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. Готгельф служил в Российском национальном оркестре с самого его основания в 1990 году.

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#артист
#оркестр
#музыка
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Бывшая вилла Олега Тинькова «Волга дача» перешла экс-министру Ткачеву
«Ъ»: Виллу Тинькова «Волга дача» купила семья бывшего главы Минсельхоза
17 октября 2023, 10:22

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Бывшая вилла основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова вместе с комплексом «Ла дача Астрахань» стала собственностью ООО «Птицефабрики «Акашевской», которую выкупила представляющая интересы семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева Мария Лисицина. Информацию сообщает «Коммерсант».
По данным управляющего партнера компании Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, стоимость объекта на рынке оценивается в 1 миллиард рублей.

Ранее «Ла дача Астрахань» была частью созданного в 2016 году Тиньковым проекта туризма La Datcha, который предполагал строительство частных вилл в Италии, Франции и Мексике. В 2022 году бизнесмен продал банк «Тинькофф» структурам «Интерроса», но активы в туристической индустрии не вошли в сделку. До птицефабрики комплекс принадлежал Наталии Дубовицкой — полной тезке жены бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

В 2022 году долю Тинькова в TCS Group Holding приобрел холдинг российского миллиардера Владимира Потанина. Теперь он владеет 35% акциями банка.

Ранее сообщалось, что суд постановил взыскать Олега Тинькова 20 млн рублей по иску Олега Дерипаски. Основанием стала защита чести и достоинства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#активы
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В Красногорске прошла акция «Чистый лес»
17 октября 2023, 10:13

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В селе Николо-Урюпино городского круга Красногорск состоялась акция «Чистый лес» по поддержке лесов Подмосковья в благоприятном виде. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Сегодня мы с местными жителями, с членами нашей партии, с нашими единомышленниками наводим порядок вдоль тропинки, которой пользуются жители, как для прогулок, так и для того, чтобы добираться до железнодорожной станции МЦД «Аникеевка». Это акция, в том числе прививает бережное отношение к лесным массивам и окружающей среде», – рассказал депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов.

В мероприятии приняли участие более 50 человек из жители жилого комплекса «Лесобережный» и сторонники партии «Единая Россия». в порядок была приведена территория рядом с тропинкой, и вывезены поваленные деревья.

Стоит отметить, что всех участников субботника кормили кашей и угощали чаем.

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Красногорские школьники побывали в оздоровительном лагере «Литвиново»
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#деревья
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#человек
#депутат
#подмосковье
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Красногорские школьники побывали в оздоровительном лагере «Литвиново»
17 октября 2023, 09:38

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Первые каникулы в учебном году красногорские школьник провели в подмосковном оздоровительном лагере «Литвиново». Об этом сообщила пресс-служба городского округа Красногорск.
С 7 по 15 октября школьники находились в лагере по путевкам от Министерства социального развития Московской области.

«Всего отдохнули шесть детей из трех красногорских семей. Ребята из многодетных и малообеспеченных семей сделали перерыв от учебы в месте, где они могли не только найти себе интересное занятие, но и насладиться чистой природой Подмосковья», - поделилась главный инспектор отдела социальной поддержки многодетной семьи окружного управления социального развития №21 Наталья Рогожина.
Стоит отметить, что такие путевки могут получить дети из многодетных семей и оказавшиеся в непростых ситуациях через портал «ГосУслуги».

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#лагерь
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В Красногорске передали бутылки с питьевой водой для участников СВО
17 октября 2023, 09:08

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Депутаты из Красногорска передали 2000 бутылок питьевой воды в госпиталь им. А.В. Вишневского для находящихся там военнослужащих. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Именно здесь лечат наших военнослужащих, участников СВО. Низкий поклон медикам! Настоящие профессионалы! На днях поступил запрос от учреждения — необходима была вода в небольших бутылках. Сегодня выполнили просьбу», - рассказал депутат МособлДумы Роман Володин.
Роман Володин с  с заместителем председателя Совета депутатов округа, исполнительным секретарём местного отделения партии "Единая Россия" Богданом Андрияновым и волонтерами доставили воду в отделение хирургии госпиталя.

Стоит отметить, что также для гостей была проведена экскурсия по медицинскому центру и рассказали о его работе. также они отметили, что на базе госпиталя функционирует клуб досуга и для находящихся на лечении пациентов выступают творческие коллективы.

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Юрист назвал лучшую дату для досрочного погашения ипотеки
Юрист Землянко: Досрочно гасить ипотеку лучше всего в дату очередного платежа
17 октября 2023, 04:08

Фото: iStock/3283197d_273

От даты досрочного погашения ипотеки зависит многое, считает юрист в сфере недвижимости и ипотечного кредитования Александр Землянко. В беседе с «Лентой.ру» эксперт рассказал, какой день использовать для этого лучше всего.
По мнению Землянко, лучше всего гасить ипотеку непосредственно в день внесения очередного платежа за неё по кредитному договору.

«Если у вас дата платежа, например, 2 число каждого календарного месяца, то именно в эту дату выгоднее всего сделать досрочный платеж. Это связано с тем, что <...> если заемщик решит досрочно внести платеж, например, 10 числа, то за период с 3 по 10 число банк насчитает проценты и вычтет их из суммы досрочного платежа и только остаток зачтет в сумму основного долга», — пояснил эксперт.

Также, как уточнил юрист, нужно правильно выбирать способ досрочного платежа, при котором можно снизить или общий срок кредита, или же сумму ежемесячного платежа.

По данным ЦБ, российскими банками одобрены жилищные кредиты на сумму 1,18 трлн рублей в период с апреля по июнь 2023 года. Общий объем ипотечных кредитов составил 15,65 трлн рублей к концу квартала. К июлю 2023 года общая задолженность по жилищным кредитам оценили в 9,52 трлн рублей. В данный момент жилищные кредиты имеют 10 млн человек, что равняется 13% трудоспособного населения страны.

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#ипотека
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