Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве военкора Татарского

Фото: iStock/bergserg
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве военкора Владлена Татарского. Обвиняется Дарья Трепова* и Дмитрий Касинцев. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
10 октября Следственный комитет России полностью завершил расследование уголовного дела о теракте в кафе, который произошел в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, далее оно было передано в суд. Следствием установлено, что теракт готовился на Украине людьми, которые не согласны с проведением спецоперации.
Читайте также:
Басманный суд продлил арест Дарье Трепловой* до 2 декабря
Трепову* этапируют из Москвы в Петербург
Следователи доказали, что Трепова* знала о взрывчатке в подаренной статуэтке на встрече с Татарским
*внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Элина Позднякова