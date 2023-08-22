Радио1
Главная / Новости / Общество/ Геральдист Коваль Владислав: «Флаг РФ создан на основе герба Московии»

Геральдист Коваль Владислав: «Флаг РФ создан на основе герба Московии»

В День Государственного флага России геральдист Коваль Владислав рассказал о истории его создания
22 августа 2023, 13:48

Фото: iStock/rarrarorro

Геральдист Коваль Владислав в День Государственного флага России рассказал об интересных фактах, истории триколора и значении цветов.
О том, что означают цвета российского флага, как они менялись, а также какое наказание последует за неуважительное отношение к флагу, рассказал геральдист Владислав Коваль в беседе с «Радио 1».

«Флаг и герб — это символы России, и они должны перекликаться. Герб - первоисточник, затем идет флаг, который строится на основании цветовой и композиционной гаммы от герба. В данный момент, российский флаг заключил в себе герб Москвы. Красное поле, белый Георгий Победоносец и синий плащ — это и есть цвета российского флага: белый, синий, красный», - пояснил Коваль.

Он также рассказал об истории российского триколора и объяснил значение военно-морского символа.
«Если же мы смотрим на малый герб российской империи, то видим золотое поле, черный орел и белый Георгий Победоносец, то и флаг России с 1856 по 1883 год был черно-жёлто-белый, так называемый императорский флаг. А если мы посмотрим на Андреевский крест, что видим? Что флаг военно-морского флота - белый с голубыми полосами. Никто не понимает, что он означает, а он означает выход к четырем морям. Еще при Петре Великом флаг стал военно-морским символом. И высшей наградой российской империи стал Орден Андрея Первозванного. Андрей был и распят на таком кресте, дабы прославить имя господа Христа. Поэтому, каждый символ — значит очень много», - отметил геральдист.
По словам эксперта, каждый цвет имеет определенное значение и флаговедение является наукой, которая продолжает развиваться.

«Наш герб состоит из того герба Московии, Княжества, который до сих пор является красным полем, являющимся основой флага, синий цвет- плащ Георгия Победоносца и белый - всадник. Это сам Победоносец на белом коне. С 1992 года флаг является нашим государственным. Каждый цвет несет определенное значение. Красный — это храбрость, мужество и неустрашимость. Синий-красота, ясность, мягкость и величие. Зеленый-символ надежды, радости, изобилия. Есть также желтый или золотой- он символизирует богатство, милосердие, великодушие, постоянство, силу. Белый-символ чистоты, доброты и невинности. Это наука и к ней нельзя подходить безграмотно. Мы должны понимать, что все цвета и символы несут огромную энергетику. Как корабль назовешь, так он и поплывет. На щите мы видим герб, а любой щит — это защита. У каждого значения есть свое место. Флаговедение - это наука, которая развивается. Это есть история и как мы будет к ней правдиво относится, так она и будет существовать», - подчеркнул Коваль.
На вопрос о том, аналогичное ли значение у цветов в других странах, эксперт ответил, что они имеют международное значение.
«Однозначно, это международное значение. Геральдика существует различная, там другие символы. Например, на Востоке. Символы имеют иное значение».
Также, геральдист сообщил об ответственности за неуважительное отношение к флагу.

«За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает лишение свободы. Все зависит от того, какие именно действия предприняты и как проходило надругательство. Это было всегда. И в российской империи за надругательство над флагом была также предусмотрена ответственность», - заключил Коваль.
Читайте также:

Флешмоб «Встанем» в честь Дня Государственного флага пройдёт по всей России

Опрос: Более половины россиян считают свою страну лучшей в мире

Более 300 тыс окон планируют оформить в ходе онлайн‑флешмоба в День флага России





#эксперт
#история
#флаг
#защита
Читайте нас в
Глава Кронштадта развернул 50-метровый флаг России вместе с участниками СВО
22 августа 2023, 14:55

Фото: iStock/macky_ch

Глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов посетил зону проведения СВО, где развернул 50-метровый флаг России вместе с участниками спецоперации. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Кононов также передал солдатам Западного военного округа гуманитарную помощь, подарки, письма, открытки от детей Кронштадта.

«Наши военнослужащие, выполняющие задачи специальной военной операции, как никто другой заслуживают особых поздравлений в этот день. Флаг России – это наше знамя Победы! Вы поднимаете российский флаг над освобожденными территориями, вы герои», — приводит слова главы администрации «Петербургский дневник».

Напомним, День Государственного флага России каждый год отмечается 22 августа. Праздник был установлен указом президента в 1994 году. 

В России в честь Дня Государственного флага проведут флешмоб под названием «Встанем». Добровольцы снимут и выпустят видеоролик с символом поддержки спецоперации. В мероприятии будут участвовать 89 регионов России.

Читайте также:

Геральдист Коваль Владислав: «Флаг РФ создан на основе герба Московии»

Флешмоб «Встанем» в честь Дня Государственного флага пройдёт по всей России

Более 300 тыс окон планируют оформить в ходе онлайн‑флешмоба в День флага России

#помощь
#праздник
#флаг
#флешмоб
#подарки
#герои
#онлайн
#письма
#операции
#добровольцы
#рф
Читайте нас в
В ГД призвали создать реестр имеющих право на проведение опасных экскурсий юрлиц
22 августа 2023, 14:40

Фото: iStock/nd3000

Депутат Яна Лантратова обратилась к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой рассмотреть возможность создания отдельного реестра юрлиц, которые имеют право на оказание экскурсионных услуг, сопряжённых с высоким риском для жизни и здоровья туристов. Об этом сообщает RT.
Лантратова также выдвинула предложение, согласно которому следует повысить требования к квалификации гидов, которые задействованы в проведении экскурсий, связанных с высоким риском для жизни и здоровья.

«В связи с вышеизложенным прошу вас, уважаемый Максим Геннадьевич, рассмотреть возможность создания специального реестр юридических лиц, имеющих право на оказание экскурсионных услуг, сопряжённых с высоким риском для жизни и здоровья туристов, и представить позицию Министерства экономического развития по данному вопросу», — цитирует парламентария RT. 

Напомним, вчера в Москве задержали Никиту Дубаса – именно он является одним из организаторов экскурсии, в результате которой люди захлебнулись в подземных коллекторах столицы. Отмечается, что Дубас водит людей по подземным ходам столицы уже около девяти лет. Сейчас он находится на допросе в Следственном комитете.

Читайте также:

Подозреваемый по делу об организации экскурсий по коллекторам в Москве сбежал в Дубай

В Москве завершилась операция по поиску утонувших диггеров

Одному из организаторов смертельной экскурсии по коллекторам Москвы предъявили обвинение

#операция
#экскурсии
#обвинение
#право
#люди
Читайте нас в
Подмосковные школы показывают высокие результаты работы
22 августа 2023, 14:36

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Правительстве Московской области проходит Форум педагогов Подмосковья, на котором губернатор региона Андрей Воробьёв отметил высокие результаты подмосковных школ.
«Не случайно лучший директор года, учитель года, 100-бальники, 200-бальники, 300-бальники и победители олимпиад – они представлены не с каких трех, пяти или 10 муниципалитетов. Каждая школа есть любом муниципалитете Московской области», – рассказал Андрей Воробьёв в ходе педагогического форума.
Андрей Воробьёв отметил, что в достижениях школ есть большая заслуга учителей.

Читайте также:

Губернатор Подмосковья Воробьёв поблагодарил команду в сфере образования за достойные результаты.

Подмосковные учителя уже начали готовиться к началу учебного года.

Педагогический форум направлен на достижение высоких результатов.
#школа
#учитель
#губернатор
#форум
#учитель года
#учителя
#победители
#андрей воробьёв
Читайте нас в
«АвтоВАЗ» начнёт выпускать Lada Aura в 2024 году
22 августа 2023, 14:33

Фото: iStock/Vera Tikhonova

«АвтоВАЗ» начнёт производство автомобилей Lada Aura в августе-сентябре 2024 года.
Об этом на международном форуме автомобилестроения IMAF рассказал начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти и отраслевыми организациями «АвтоВАЗа» Александр Виноградов, сообщает ТАСС.
 
Проект по выпуску Lada Aura будет иметь успех только в условиях стабильного спроса.
 
Lada Aura представили в июне 2023 года. Автомобиль отличается от стандартного седана Vesta удлиненной на 25 см колесной базой, которая предоставляет дополнительное пространство пассажирам заднего ряда. Автомобиль оснастили бензиновым двигателем объемом 1,8 литра мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией.

Ранее сообщалось, что с 14 августа «АвтоВАЗ» возобновит производство Lada Largus на заводе в Тольятти. Предполагается выпуск 650 машин этой модели.

«Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока», — подчеркивает «АвтоВаз».
В сообщении компании также говорится, что в число 650 автомобилей войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей Lada e-Largus. По информации производителя, она будет собрана в Ижевске.

Читайте также:

«АвтоВАЗ» возобновляет производство Lada Largus в Тольятти

Audi отключила онлайн-сервисы российским дилерам

«СберАвто»: Новые автомобили в России в среднем подорожали на 12%
#автомобиль
#машины
#водители
Читайте нас в
Audi отключила онлайн-сервисы российским дилерам
22 августа 2023, 14:08

Фото: iStock/Youngoldman

Компания Audi, входящая в состав концерна Volkswagen, подтверждает отключение своих IT-систем в России.
ТАСС пишет, что, по словам представителя Audi, Volkswagen Group отключил подавляющее количество IT-систем в России согласно санкциям, которые ввёл Евросоюз.
 
«После продажи российского бизнеса российскому инвестору в мае этого года произошло отделение других IT-систем, за исключением 5, которые по согласованию с ответственным Федеральным ведомством по вопросам экономики и экспортного контроля российским покупателям будут доступны для использования в течение переходного периода до конца этого года», — сказал собеседник.
Из-за ограничения доступа на автомобили Audi невозможно установить детали, которые требуют программирования (блоки управления, парктроники и прочие).
 
BMW тоже отключила российских дилеров от программного обеспечения. Владельцам данной марки больше недоступна история технического обслуживания и обновление компонентов.

О том, стоит ли ждать отключение функционала автомобилей и будет ли возможно проведение диагностики, рассказал в беседе с «Радио 1», вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«К этой истории давно все подготовились. Недавно провел отключение Mercedes, поэтому никакой неожиданности не произошло. Еще больше времени и лет потратили на то, чтобы подготовиться, независимые техценты, которым официальная диагностика доступна не была, и они уже научились этим пользоваться», - заявил Хайцеэр.

Рассуждая о проблемах, с которыми могут столкнуться автомобилисты, автоэксперт отметил программы и удаленный доступ.

«Проблемы могут возникать с самыми современными автомобилями, последнего года выпуска. Либо нет программ, либо доступа. В любом случае, будут ограничения на системы безопасности автомобиля, к электронным блокам, ключам и так далее. Сложности будут, но, наверное, это будет решаться через третьи страны, и решается вопрос с онлайн диагностикой, подключением через ВПН через европейские адреса, через сопряженные адреса дружественных стран, таможенного союза, в общем, вопрос не идеально, но решаемый», - заверил Хайцеэр.
Читайте также:

Названы главные проблемы, с которыми столкнутся владельцы BMW и Audi

Автобусами Мострансавто на форуме «Армия-2023» воспользовались свыше 86 тысяч пассажиров

Каршеринг BelkaCar окажет помощь семье девочки, уколовшейся шприцем в машине

#машины
#автомобили
#водители
Читайте нас в
Штрафы за незаконную перевозку ОССиГ с начала августа составили более 97 млн рублей
22 августа 2023, 13:50

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области

Инспекторы Главного управления содержания территорий регулярно проводят рейдовые мероприятия для пресечения незаконной перевозки и последующего сброса ОССиГ в неразрешенных местах.

Перевозить отходы ОССиГ можно только после получения специализированного талона. Получить разрешающий талон можно на сайте. Заниматься переработкой ОССиГ имеют возможность только специализированные организации, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области. 

Если разрешительный талон отсутствует, то перевозчику грозит штраф, который будет сформирован по упрощенной системе после фиксации камерам улично-дорожной сети.

«Август еще не закончился, а нарушителей перевозки ОССиГ, которые попали в объективы камер уже 2261. Больше всего зафиксировано в Балашихе: 43 возчикам придется пополнить бюджет на сумму более 22 миллионов рублей. 221 нарушитель поймал в Истре, заплатить придется более 2,7 миллионов рублей, в Щелково — 210 единиц техники передвигались без талона и штрафы на 14,5 миллионов. Общая сумма штрафов в Московской области составила 97 миллионов 377 тысяч рублей», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов для физических лиц могут достигать 70 тыс рублей, для юридических — 200 тыс рублей с возможностью конфискации транспорта.

Всего с начала 2023 года сумма штрафов за незаконную перевозку отходов составила 243 млн 947 тыс рублей. 

Читайте также:

В Подмосковье установят камеры, чтобы предотвратить несанкционированный выброс мусора.

ГУСТ и МинЭкологии обнаружили нарушителей правил перевозки строительных отходов.

Сотрудники ГУСТ совместно с МинЭкологии и ГИБДД проводят регулярные рейды для пресечения незаконного сброса мусора в неразрешенных местах.
#подмосковье
#гибдд
#щёлково
#красногорск
#солнечногорск
#штраф
#домодедово
#перевозки
#шатура
#камеры
#бюджет
#август
#пущино
#шаховская
#краснознаменск
#министр
#штрафы
#сотрудники
#рейды
#светлана аипова
Читайте нас в
Губернатор Подмосковья Воробьёв поблагодарил команду в сфере образования за достойные результаты
22 августа 2023, 13:21

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Правительстве Московской области проходит Форум педагогов Подмосковья, на котором губернатор региона Андрей Воробьёв отметил высокие результаты команды, работающей в сфере образования, в прошлом учебном году.
«Прежде всего, хотел поблагодарить всю нашу большую команду, именно команду, за достойные результаты прошедшего учебного года. Также я считаю, что очень важно, когда школа, директор, команда активно вовлекает в процесс обучения, воспитания родителей. Здорово, что все больше и больше школ, широкая география наших учебных заведений, которые действуют вместе с родителями, вместе с учениками», – выразил слова благодарности Андрей Воробьёв в ходе педагогического форума.
Читайте также:

Подмосковные учителя уже начали готовиться к началу учебного года.

Педагогический форум направлен на достижение высоких результатов.

В Подмосковье отметили лучшие школы региона.
#подмосковье
#школа
#школы
#форум
#учителя
#андрей воробьёв
Читайте нас в
Педагогический форум направлен на достижение высоких результатов
22 августа 2023, 13:10

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Правительстве Московской области проходит Форум педагогов Подмосковья.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил, что встречи учителей на педагогическом форуме направлены на достижение новых высоких результатов в следующем учебном ​году. 

«Как правило, педагогическая встреча, собрание, общение, скорее, направлены на то, чтобы в следующем периоде добиться таких же высоких результатов», – сказал Воробьев на форуме педагогов Подмосковья.
Читайте также:

В Подмосковье отметили лучшие школы региона.

Подмосковные учителя уже начали готовиться к началу учебного года.

Воробьёв доложил Путину о планах открыть в Подмосковье 30 школ и 25 детсадов.
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#школы
#работа
#учителя
#мероприятия
#встреча
#конференция
Читайте нас в
В Подмосковье отметили лучшие школы региона
22 августа 2023, 12:55

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Правительстве Московской области проходит Форум педагогов Подмосковья.
В ходе ежегодного Форума педагогов Подмосковья губернатор Московской области Андрей Воробьёв наградил лучшие образовательные учреждения региона.

Лидерами в сфере образования стали Физтех-лицей им. П.Л. Капицы и областная гимназия имени Е.М. Примакова. Следом идут лицей №5 в Долгопрудном, Дмитровская гимназия «Логос» и Балашихинский лицей.

Читайте также:

Подмосковные учителя уже начали готовиться к началу учебного года.

Воробьёв доложил Путину о планах открыть в Подмосковье 30 школ и 25 детсадов.

В Подмосковье к 1 сентября приняли 95% образовательных организаций.
#подмосковье
#гимназия
#губернатор
#физтех
#учителя
#лицей
#андрей воробьёв
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников