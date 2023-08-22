Геральдист Коваль Владислав: «Флаг РФ создан на основе герба Московии»

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«Флаг и герб — это символы России, и они должны перекликаться. Герб - первоисточник, затем идет флаг, который строится на основании цветовой и композиционной гаммы от герба. В данный момент, российский флаг заключил в себе герб Москвы. Красное поле, белый Георгий Победоносец и синий плащ — это и есть цвета российского флага: белый, синий, красный», - пояснил Коваль.
«Если же мы смотрим на малый герб российской империи, то видим золотое поле, черный орел и белый Георгий Победоносец, то и флаг России с 1856 по 1883 год был черно-жёлто-белый, так называемый императорский флаг. А если мы посмотрим на Андреевский крест, что видим? Что флаг военно-морского флота - белый с голубыми полосами. Никто не понимает, что он означает, а он означает выход к четырем морям. Еще при Петре Великом флаг стал военно-морским символом. И высшей наградой российской империи стал Орден Андрея Первозванного. Андрей был и распят на таком кресте, дабы прославить имя господа Христа. Поэтому, каждый символ — значит очень много», - отметил геральдист.По словам эксперта, каждый цвет имеет определенное значение и флаговедение является наукой, которая продолжает развиваться.
«Наш герб состоит из того герба Московии, Княжества, который до сих пор является красным полем, являющимся основой флага, синий цвет- плащ Георгия Победоносца и белый - всадник. Это сам Победоносец на белом коне. С 1992 года флаг является нашим государственным. Каждый цвет несет определенное значение. Красный — это храбрость, мужество и неустрашимость. Синий-красота, ясность, мягкость и величие. Зеленый-символ надежды, радости, изобилия. Есть также желтый или золотой- он символизирует богатство, милосердие, великодушие, постоянство, силу. Белый-символ чистоты, доброты и невинности. Это наука и к ней нельзя подходить безграмотно. Мы должны понимать, что все цвета и символы несут огромную энергетику. Как корабль назовешь, так он и поплывет. На щите мы видим герб, а любой щит — это защита. У каждого значения есть свое место. Флаговедение - это наука, которая развивается. Это есть история и как мы будет к ней правдиво относится, так она и будет существовать», - подчеркнул Коваль.На вопрос о том, аналогичное ли значение у цветов в других странах, эксперт ответил, что они имеют международное значение.
«Однозначно, это международное значение. Геральдика существует различная, там другие символы. Например, на Востоке. Символы имеют иное значение».Также, геральдист сообщил об ответственности за неуважительное отношение к флагу.
«За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает лишение свободы. Все зависит от того, какие именно действия предприняты и как проходило надругательство. Это было всегда. И в российской империи за надругательство над флагом была также предусмотрена ответственность», - заключил Коваль.Читайте также:
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