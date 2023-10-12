Гербициды привели к ухудшению работы мозга подростков

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Ученые из Сан-Диего, работающие в Калифорнийском университете, обнаружили, что гербициды, которые широко используются в сельском хозяйстве и промышленности, могут оказывать негативное воздействие на мозг подростков. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives, и краткий обзор данного исследования приводит Medical Xpress.
Ученые собрали образцы мочи у 519 подростков в возрасте от 11 до 17 лет, проживающих в Эквадоре. После этого участникам проводились тесты для оценки различных аспектов и функций их мозга, включая внимание и контроль, память и обучение, языковые навыки, зрительно-пространственное и социальное восприятие.
Исследование выявило, что два наиболее распространенных гербицида — глифосат и 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4D) — были обнаружены в организме большинства участников. Конкретно, глифосат был обнаружен в моче 98 процентов испытуемых, а 2,4D — в моче 66 процентов участников.
Исследователи пришли к выводу, что повышенное содержание 2,4D в моче ассоциируется с ухудшением результатов тестов по вниманию, контролю, памяти, обучению и языковым навыкам. Также было выявлено, что повышенное содержание глифосата связано с ухудшением социального восприятия.
Гербициды, в частности глифосат, широко используются для обработки различных сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза и соя. 2,4D, с другой стороны, является гербицидом, который применяется для обработки газонов, водных поверхностей и различных сельскохозяйственных культур. С началом использования генетически модифицированных культур, устойчивых к этим гербицидам в 1996 и 2014 годах, потребление глифосата и 2,4D значительно возросло.
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Исследование выявило, что два наиболее распространенных гербицида — глифосат и 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4D) — были обнаружены в организме большинства участников. Конкретно, глифосат был обнаружен в моче 98 процентов испытуемых, а 2,4D — в моче 66 процентов участников.
Гербициды, в частности глифосат, широко используются для обработки различных сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза и соя. 2,4D, с другой стороны, является гербицидом, который применяется для обработки газонов, водных поверхностей и различных сельскохозяйственных культур. С началом использования генетически модифицированных культур, устойчивых к этим гербицидам в 1996 и 2014 годах, потребление глифосата и 2,4D значительно возросло.
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Артем Кузьмин