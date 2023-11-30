Герман Клименко озвучил единственный минус ИИ

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Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что единственным минусом развития искусственного интеллекта является его стремительность, к которой человечество не готово.
«Тревожатся лишь те, кто работает по алгоритму! Тем же, кто является интеллектуалами, это чувство в контексте ИИ незнакомо. Единственный минус, который я сейчас вижу, заключается в том, что искусственный интеллект развивается слишком быстро, и человечество к этому пока не готово», — высказал в беседе с Общественной Службой Новостей Клименко.
Он призвал не придерживаться пессимистических взглядов при рассмотрении развития ИИ, тем более, что такие технологии в нашем мире уже существуют и люди ими успешно пользуются.
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