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Германия столкнётся с экстремальной жарой в ближайшее время

15 августа 2023, 14:27

Фото: istockphoto/AndreyPopov

На этой неделе аномальная жара придёт в Германию. Во вторник в Берлине температура достигнет 30,5 градуса Цельсия.
Bloomberg, ссылаясь на прогноз аналитиков компании Maxar Technologies, пишет, что в южных регионах Германии, Фрайбурге объявлен красный уровень погодной опасности.

Риски экстремальной жары будут также угрожать странам Восточной и Центральной Европы.


Ранее Германию захлестнула волна проливных дождей и сильных ураганов. Аномальная жары в Германии может увеличить риски обмеления одной из крупнейших рек Западной Европы — Рейна.

Кризис внутренних грузоперевозок в Германии может усугубиться в нынешнем году из-за резкого обмеления Рейна.

Глобальное потепление привело к тому, что уровень воды в критической точке возле Кауба достиг самого низкого уровня в 2023 году в начале этой недели. По итогам 2022 года по водным путям Германии перевезли в общей сложности 182 млн тонн грузов. Этот показатель на 6,4% меньше, чем в 2021 году. Он считается самым низким значением с момента воссоединения Германии в 1990 году. В 2023 году может стать ещё ниже. Местные логистические компании вынужденно бронируют маловодные баржи с меньшим уровнем загрузки.

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#германия
#жара
#климат
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Количество обращений жителей Подмосковья к властям снизилось на 5%
15 августа 2023, 15:12

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Алексей Бирюков сообщил, что за неделю количество обращений жителей региона снизилось на 1200 обращений или на 5%.
Главными темами обращений от жителей Подмосковья к властям остаются: 
— двор;
— дороги;
— социальная сфера;
— общественные территории;
— транспорт.
«Наибольшее количество обращений было в Красногорске, Химках, Домодедове, Солнечногорске, Воскресенске, Чехове, в Лобне, Рузе и Волоколамске», — рассказал Алексей Бирюков на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Подмосковные жители отметили появление большого количества ям после недавних сильных ливней. 
 
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#подмосковье
#транспорт
#дороги
#двор
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#андрей воробьёв
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21 «Газель» передадут хозяйственным службам округов Подмосковья до 21 сентября
15 августа 2023, 14:57

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье создали мобильные бригады специалистов для ремонта детских площадок.
Для проведения оперативного ремонта детских площадок в муниципалитетах региона было принято решение о создании мобильных бригад специалистов, которые смогут выехать и в срочном порядке устранить проблему. Для проведения работ, муниципалитетам были выделены специализированные автомобили для передвижения мобильной бригады специалистов.

Муниципалитетам выделено уже 60 специальных автомобилей, до 21 сентября передадут ещё 21.
«Всего выдаем 81 такую грузопассажирскую «Газель». Последний этап выдачи – 21 единица – до 21 сентября», — рассказала Светлана Аипова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Муниципалитетам было дано задание для получения специализированного автомобиля: для работы на такой «Газели» в округе должен быть набран штат: мастер, водитель, монтажник, плотник, сварщик.

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#автомобили
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#светлана аипова
#андрей воробьёв
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Врач Ромасов категорически не рекомендовал есть ягоды и грибы в походе
15 августа 2023, 14:42

Фото: istockphoto.com/molchanovdmitry

Врач-терапевт Иван Ромасов заявил, что во время любого туристического похода могут встретиться ягоды и грибы, которые ни в коем случае не следует употреблять, поскольку они могут оказаться ядовитыми.
«В поход подходят крупы, макаронные изделия, сублимированные продукты, консервы, вяленное мясо, орехи и сухофрукты, галеты, печенье, вафли, цукаты, фрукты, мюсли и шоколадные батончики – то, что без проблем хранится вне холодильника. Ни в коем случае не ешьте ягоды или травы, или что-то, что попадётся на маршруте. Даже профессиональные инструкторы порой ошибаются в съедобности тех или иных ягод и грибов», — пояснил в беседе с Газета.ру Ромасов.

Он добавил, что в походе требуется пить много воды, и этот момент надо заранее продумать. Также рекомендуется собрать аптечку с обезболивающими, препаратами от диареи, спазмолитиками, препаратами от аллергии, антисептиками, стерильными и эластичными бинтами и препаратами для первичной обработки ран, а также препаратами, необходимыми человеку при наличии каких-либо заболеваний.

А вот отказаться от похода, по мнению врача, стоит людям с сердечной недостаточностью, выраженной ишемической болезнью сердца, заболеваниями опорно-двигательной системы, неврологическими заболеваниями.

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#ягоды
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#путешествие
#безопасность
#здоровье
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В Подмосковье информируют жителей о переносах сроков проводимых работ
15 августа 2023, 14:40

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова отметила важность информирования жителей о переносах сроков работ по ремонту.
«Довольно важно информировать жителей о переносах сроков работ по тем или иным причинам – чтобы информационное сообщение, которое уведомляет об общих сроках работ по благоустройству, к примеру, с мая по август, уточняло различные нюансы, и жители понимали, когда они все-таки получат полностью благоустроенную территорию», — рассказала Светлана Аипова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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#подмосковье
#камеры
#август
#жители
#светлана аипова
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Власти Дагестана назвали причиной взрыва на АЗС жадность и алчность
Глава Дагестана Меликов: Нарушение мер безопасности происходит из-за алчности
15 августа 2023, 14:33

Фото: сайт Кремля

Глава республики Сергей Меликов заявил, что первопричиной ЧП на АЗС в Дагестане стала жадность и алчность. Об этом он сообщил в ходе заседания оперативного штаба. Его слова приводит республиканская администрация в телеграмм-канале.
По его словам, станция технического обслуживания не может находиться в пяти метрах от АЗС, согласно требованиям. Это обусловлено тем, что сварочные работы, которые предусмотрены на станции, могут стать причиной пожара, так как на АЗС хранится газ и легковоспламеняющаяся жидкость. 

Глава региона заявил, что люди пренебрегли правилами из-за того, чтобы извлечь выгоду, что привело к трагедии. 

После взрыва на АЗС под Махачкалой, в результате которого погибли 35 человек и 115 пострадали, будет реализована проверка. Генеральная прокуратура оценит законность размещения АЗС в республике. 

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#газ
#прокуратура
#станции
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В Подмосковье создали мобильные бригады специалистов для ремонта детских площадок
15 августа 2023, 14:26

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова сообщила, что на сегодняшний день на территории округа 18,5 тысяч детских площадок.
Из общего числа детских площадок — 68% находятся в хорошем состоянии, 4% — ожидают модернизации, 13% устаревшие площадки. 

Для проведения оперативного ремонта детских площадок в муниципалитетах региона было принято решение о создании мобильных бригад специалистов, которые смогут выехать и в срочном порядке устранить проблему. 


В состав бригад входят специалисты: мастера, монтажники, плотники, сварщики. 

Для проведения работ, муниципалитетам были выделены автомобили в количестве 60 штук, для передвижения мобильной бригады специалистов. 
«Сейчас создано 76 бригад, это 525 новых рабочих мест. Они позволят обеспечить ремонт почти 70% детских игровых площадок, которые закреплены за муниципальными бюджетными учреждениями. Организация работы следующая: сотрудник МЦУР ежедневно выгружает состав дефектов на площадках из СКПДИ и «Добродела», обозначает срок решения задач и передает в МБУ. Начальник участка формирует план работы и распределяет бригады. Закрытие задач фиксируется системой, а движение машины контролируется ГЛОНАСС», — рассказала Светлана Аипова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
До конца сентября городским округам передадут ещё 21 специализированный автомобиль. 
 
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#густ
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Родителям рассказали, что поможет избавить ребёнка от застенчивости в школе
Психотерапевт Гусева: Активное участие родителей в школьной жизни поможет избавиться от застенчивости
15 августа 2023, 14:24

Фото: istockphoto.com/Nadezhda1906

Старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия», психотерапевт Анна Гусева рекомендовала родителям принимать активное участие в школьной жизни ребёнка для того, чтобы помочь ему преодолеть излишнюю застенчивость.
Кроме этого, специалист считает, что знакомые дети, учащиеся с ребёнком, также способствуют более лёгкой адаптации к новой школьной обстановке.

«Общение может тяжело даваться детям, у которых были ограничены контакты со сверстниками. Иногда ребёнок не знает, как познакомиться, попросить помощи, завести дружбу с одноклассниками. От этого возникает застенчивость. Справиться с проблемой помогают, например, театральные кружки, в них принимают даже малышей», — добавила в беседе с RuNews24.ru Гусева.

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#психолог
#дети
#школа
#родители
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В России к 2030 году откажутся от технологии 3G
15 августа 2023, 14:15

Фото: istockphoto/No-Mad

С 2023 по 2030 годы в России есть планы отказаться от использования технологии мобильной связи третьего поколения.
«МК» пишет, что освободившиеся частоты будут использовать для современных технологий. Это следует из концепции развития отрасли связи до 2035 года.
 
Также стоит задача разработать российское оборудование стандарта LTE, а потом 5G и 6G-Ready.
 
Ранее Правительство РФ озвучило инициативу по созданию механизма использования радиочастот одновременно как гражданскими операторами связи, так и представителями силовых структур.

В том случае, если предложение будет одобрено, законодательно, армия России будет наделена правом ограничивать использование радиочастот гражданским населением или вовсе отключать их. Отмечается, что такая мера будет позволена в случае введения чрезвычайного положения.

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#россия
#развитие
#телефон
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Минцифры оценило стоимость доступа к Интернету в России
Минцифры: услуги цифровой связи в России одни из самых дешевых в мире
15 августа 2023, 14:14

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Услуги цифровой связи в России — одни из самых дешевых в мире. Об этом говорится в документе, опубликованном Минцифры.
Отмечается, что дешевая стоимость услуг связи в России — это одно из конкурентных преимуществ экономики России. 

«Стоимость доступа к Интернету в России в 1,5-2 раза ниже, чем в КНР и странах СНГ, и в 3-4 раза ниже цен в развитых странах», — подчеркивается в документе.

В ведомстве дополнили, что пользователи Интернета в РФ чувствительно относятся даже к кратковременному снижению качества обслуживания. По этой причине важно на постоянной основе поддерживать высокое качество услуг.

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