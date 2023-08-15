Германия столкнётся с экстремальной жарой в ближайшее время

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На этой неделе аномальная жара придёт в Германию. Во вторник в Берлине температура достигнет 30,5 градуса Цельсия.
Bloomberg, ссылаясь на прогноз аналитиков компании Maxar Technologies, пишет, что в южных регионах Германии, Фрайбурге объявлен красный уровень погодной опасности.
Риски экстремальной жары будут также угрожать странам Восточной и Центральной Европы.
Ранее Германию захлестнула волна проливных дождей и сильных ураганов. Аномальная жары в Германии может увеличить риски обмеления одной из крупнейших рек Западной Европы — Рейна.
Кризис внутренних грузоперевозок в Германии может усугубиться в нынешнем году из-за резкого обмеления Рейна.
Глобальное потепление привело к тому, что уровень воды в критической точке возле Кауба достиг самого низкого уровня в 2023 году в начале этой недели. По итогам 2022 года по водным путям Германии перевезли в общей сложности 182 млн тонн грузов. Этот показатель на 6,4% меньше, чем в 2021 году. Он считается самым низким значением с момента воссоединения Германии в 1990 году. В 2023 году может стать ещё ниже. Местные логистические компании вынужденно бронируют маловодные баржи с меньшим уровнем загрузки.
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Риски экстремальной жары будут также угрожать странам Восточной и Центральной Европы.
Кризис внутренних грузоперевозок в Германии может усугубиться в нынешнем году из-за резкого обмеления Рейна.
Глобальное потепление привело к тому, что уровень воды в критической точке возле Кауба достиг самого низкого уровня в 2023 году в начале этой недели. По итогам 2022 года по водным путям Германии перевезли в общей сложности 182 млн тонн грузов. Этот показатель на 6,4% меньше, чем в 2021 году. Он считается самым низким значением с момента воссоединения Германии в 1990 году. В 2023 году может стать ещё ниже. Местные логистические компании вынужденно бронируют маловодные баржи с меньшим уровнем загрузки.
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Мария Фирсова