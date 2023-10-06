Герой фильмов Тарантино Кит Джефферсон скончался в 53 года

В 2023 году в Московской области свыше 750 детей-сирот обеспечили жильем. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«С начала года в Подмосковье обеспечены жильем свыше 750 детей-сирот, а это 86% от общего количества запланированного на этот год. 483 ребенка получили квартиры, а 271 - купили квартиры самостоятельно, выбрав получение жилищного сертификата», - поделилась министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Она также отметила, что срок получения сертификатов продлили до 1 ноября. Его преимущество заключается в своевременном оформлении квартиры в собственность ребенку в любом округе Подмосковья.Стоит отметить, что на жилье для сирот из бюджета Московской области выделено почти 4 млрд рублей. Всего 876 детей-сирот получать квартиры в 2023 году.



