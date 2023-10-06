Герой фильмов Тарантино Кит Джефферсон скончался в 53 года

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Американский актер Кит Джефферсон, известный по фильмам Квентина Тарантино, скончался в возрасте 53 лет после борьбы с раком. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
О смерти актера сообщила его представитель Николь Сент-Джон. Сообщается, что диагноз Джефферсону поставили в августе. Об этом актер сообщил своим поклонникам в социальных сетях.
Кит Джефферсон родился в 1970 году в Хьюстоне. В 1995 году он дебютировал в кино в фильме «Мальчики на стороне».
За 28 лет карьеры Джефферсон снялся в девятнадцати фильмах. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах: «Омерзительная восьмерка», «Джанго освобожденный» и «Однажды в Голливуде».
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Кит Джефферсон родился в 1970 году в Хьюстоне. В 1995 году он дебютировал в кино в фильме «Мальчики на стороне».
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