Герой России Липовой объяснил, почему Зеленский записывает видео на белом фоне

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Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой выдвинул предположение, что президент Украины Владимир Зеленский записывает видеообращения на белом фоне по причине того, что находится в бункере. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам Липового, Зеленский опасается за свою жизнь и безопасность.
Напомним, ранее в своем вечернем видео-обращении во вторник Владимир Зеленский упомянул о готовящихся новых акциях против Российской Федерации. Он также отметил, что в результате российских ударов, на территории страны есть разрушения, самые серьезные из них - на юге.
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«Скорее всего, он сам прячется, дорожит своей жизнью, набивая себе цену. Вопрос стоит в том, что он, как клоун, как говорящая голова Запада, никакой угрозы не представляет, так как от него ничего не зависит, решения принимают за него», — приводит слова Героя России NEWS.ru.
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Екатерина Коршунова