Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют тактику, названную «живым разминированием», в попытках преодолеть российскую оборону.
«Противник наращивает свои усилия. Для обучения саперов, чтобы они могли обезвреживать минные поля, требуется значительное количество времени. Однако вместо этого они посылают своих солдат на минные поля, где их подвергают опасности их жизни и целостности. Эта тактика „живого разминирования“ приводит к множеству человеческих жертв и тяжелым потерям», — отметил Сайфуллин.Читайте также:
Житель ЛНР рассказал, что стал свидетелем убийства бойца ВСУ сослуживцами
Минобороны: Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Подмосковье
Российские снайперы поразили огневую точку ВСУ в ДНР
Артем Кузьмин