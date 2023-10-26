Героическому пенсионеру из Щёлкова вручили сертификат на новый автомобиль

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Глава Щёлковского района Подмосковья Андрей Булгаков в среду, 25 октября, встретился с пенсионером Михаилом Макаровым, задержавшим преступника, который пытался украсть смартфон у школьника. Как сообщает РИА Новости, он вручил 72-летнему мужчине сертификат на новый автомобиль российского производства.
«Посоветовавшись со многими товарищами, общественниками, мы пришли к выводу, что сделать это нужно сегодня. Потому что чем новее машина, тем больше желание защищать и новую машину, и все, что вокруг. Вы этого достойны», — сказал Булгаков.В свою очередь, сам Михаил Макаров признался, что не ожидал подобной благодарности от властей Подмосковья. Он поделился, что хочет вместо своей «Оки» взять что-то типа «Нивы» для «хозяйственных нужд».
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