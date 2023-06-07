Герой России Хайрудинов прокомментировал ежегодное обращение губернатора Воробьёва

Радио 1
Сергей Хайрудинов отметил, что губернатор Московской области Андрей Воробьев большое внимание в своем ежегодном отчете уделил спецпроектам, здравоохранению, социальной и транспортной инфраструктуре.
«Наш губернатор сильно переживает за население. Большое внимание уделил спецпроектам, проектам здравоохранения, строительству дорог. В своём обращении он ответил на вопросы, которые интересуют как простых жителей, так и бизнес-сообщество, военных», - рассказал «Радио1» герой России Сергей Хайрудинов.Ранее Воробьёв рассказал, чем руководствуется в своей работе. Приоритеты своей команды он обозначил, завершая выступление с ежегодным обращением к жителям региона.