Герой России Сергей Лысюк отмечает день рождения

Фото: Сайт МЧС РФ
Лысюк вырос от командира взвода до командира 6 отряда специального назначения «Витязь». Год он был замкомандира отряда спецназначения «Вега» МВД России, еще год он был замначальника управления «В» центра спецназначения федеральной службы безопасности РФ. Лысюк окончил службу в звании полковника.
За время военной службы Сергей Лысюк принял участие больше чем в 30 спецоперациях, 6 из которых были по освобождению заложников, в 3 операциях он командовал группой захвата.
Сергей Лысюк имеет медаль «Золотая звезда», награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» и награжден медалью «За боевые заслуги».
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